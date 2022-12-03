 

Расплакавшаяся Кабаева показала своих наследников: Я и мечтать не могла

03.12.2022, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Место Алины Кабаевой заслужено ею буквально кровью и потом. Много лет, еще с самого детства маленькая Алина Кабаева изо всех сил трудилась, чтобы достичь успеха и занимать первые места престижнейших международных соревнованиях по спортивной гимнастике. Работала, иными словами, на свое имя, чтобы потом оно работало на нее.

Теперь, завершив спортивную карьеру, именитая гимнастка собирает плоды своего успеха: ведь присутствие Кабаевой на спортивном мероприятии – настоящий знак качества. Что уж говорить о чем-то более грандиозном: способна Алина на гораздо масштабные проекты.

Открытие новой Академии художественной гимнастики в Сочи, решили отметить турниром “Небесная грация”, о начале которого объявили Алина Кабаева, Ирина Винер и Алексей Миллер. В честь этого 18 спортсменок из 14 стран мира приехали, чтобы вживую опробовать гимнастический зал, ставший самым большим на планете.

“Академия станет домом для региональных команд и клубов. Высших достижений не бывает без массового спорта, а в массовый спорт
дети приходят за своими кумирами”, – с радостью отметила Алина Кабаева.

Перед началом соревнований Кабаева уделила несколько минут юным дарованиям от мира гимнастики. Показала оператору, следовавшему за ней, своих будущих наследников, непременно принесущих в копилку России золотые медали. Девочки подготовились ко встрече, презентовав своему кумиру большой плакат с ее изображением и
букет роз
исполинских размеров, чем растрогали чемпионку до слез.

“Когда я занималась гимнастикой и была спортсменкой, я и мечтать не могла о таких условиях”, – поделилась расплакавшаяся Алина Кабаева.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10.22 / Специальный солнцезащитный крем для век: реальная необходимость или маркетинговый ход

26.02.22 / СМИ: Киев в шаге от создания ядерного оружия

11.06.22 / Вовремя подставить тыл – Личное мнение

01.09.21 / Джо Байден подписал указ о выводе американских войск из Прибалтики

28.02.22 / Бывшая девушка принца Гарри Челси Дейви стала матерью

12.07.22 / Bloomberg – несмотря на санкции США и Европы, профицит по текущим операциям России достиг рекордной отметки

25.02.22 / В Москве к оказанию плановой и специализированной помощи для детей вернулись еще более 700 коек

17.11.22 / Der Spiegel – сеть Walmart заплатит $3 млрд компенсаций из-за опиоидного кризиса в США

02.03.22 / Мнение: Потерь нет

23.11.20 / Скандалы: Романтический рейс Михаила Семёнкина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика