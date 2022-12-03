Расплакавшаяся Кабаева показала своих наследников: Я и мечтать не могла

Место Алины Кабаевой заслужено ею буквально кровью и потом. Много лет, еще с самого детства маленькая Алина Кабаева изо всех сил трудилась, чтобы достичь успеха и занимать первые места престижнейших международных соревнованиях по спортивной гимнастике. Работала, иными словами, на свое имя, чтобы потом оно работало на нее.

Теперь, завершив спортивную карьеру, именитая гимнастка собирает плоды своего успеха: ведь присутствие Кабаевой на спортивном мероприятии – настоящий знак качества. Что уж говорить о чем-то более грандиозном: способна Алина на гораздо масштабные проекты.

Открытие новой Академии художественной гимнастики в Сочи, решили отметить турниром “Небесная грация”, о начале которого объявили Алина Кабаева, Ирина Винер и Алексей Миллер. В честь этого 18 спортсменок из 14 стран мира приехали, чтобы вживую опробовать гимнастический зал, ставший самым большим на планете.

“Академия станет домом для региональных команд и клубов. Высших достижений не бывает без массового спорта, а в массовый спорт

дети приходят за своими кумирами”, – с радостью отметила Алина Кабаева.

Перед началом соревнований Кабаева уделила несколько минут юным дарованиям от мира гимнастики. Показала оператору, следовавшему за ней, своих будущих наследников, непременно принесущих в копилку России золотые медали. Девочки подготовились ко встрече, презентовав своему кумиру большой плакат с ее изображением и

букет роз

исполинских размеров, чем растрогали чемпионку до слез.

“Когда я занималась гимнастикой и была спортсменкой, я и мечтать не могла о таких условиях”, – поделилась расплакавшаяся Алина Кабаева.