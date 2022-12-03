Ботфорты для тех, кому за 50: стоит ли носить сапоги выше колена зрелым женщинам и как это делать стильно

К ботфортам неоднозначное отношение у всех представительниц прекрасного пола, независимо от возраста. Многие склонны полагать, что такая обувь делает образ более провокационным и даже вульгарным.

На самом деле высокие сапоги разрешено носить всем без исключения девушкам и женщинам. Самое главное — это сделать правильных выбор, учитывая цвет, материал и другие нюансы. Разбираемся, какие ботфорты можно носить женщинам в возрасте 50 плюс.

Материал

Однозначное табу — это лакированная обувь. В сочетании с ней действительно любой образ получается и провокационным, и вдобавок ко всему дешевым. Рекомендуется отдавать предпочтение ботфортам из кожи или замши. Материал должен быть высокого качества: это важно. Если речь идет о натуральной коже, то здесь проблем не возникнет, а вот если рассматриваете эко-кожу, тогда убедитесь в том, что она очень качественная.

Замша может показаться не слишком практичной, однако сапоги из такого материала позволяют сделать образ более изысканным, элегантным, дорогим.

Цвет

Для создания яркого и праздничного лука можете надеть ботфорты красного цвета и сочетать их с нейтральным верхом (с одеждой черного, белого, серого и других оттенков). Красный — это, пожалуй, единственный яркий цвет, который можно использовать в контексте высоких сапог в возрасте 50 плюс.

Если вас не устраивает такой вариант и вы хотите что-то поскромнее, тогда можете смело брать обувь черного, коричневого, серого, песочного, бежевого цветов. Можете также рассмотреть ботфорты оттенка бордо.

Высота

Ботфорты бывают высотой чуть выше колена или доходящими до середины бедра. Какой вариант выбрать, зависит от нескольких факторов. Если вы маленького роста, то отдавайте предпочтение обуви чуть выше колен. Если вы высокая, тогда можно надевать сапоги, доходящие до середины бедра.

Если есть цель сделать образ ярким и экстравагантным, то выбирайте самые высокие ботфорты. Если же нужно создать повседневный непринужденный лук, тогда отдавайте предпочтение более нейтральному и «безопасному» варианту в виде сапог чуть выше колена.

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Если у вас очень худенькие ножки, то будьте особенно внимательны при выборе обуви. Ботфорты должны плотно прилегать к телу, чтобы не образовывались складки. В противном случае еще больше подчеркнете худобу и приобретете не совсем здоровый вид.

Каблуки VS. Плоская подошва

После 50 лет нежелательно носить ботфорты на высокой шпильке. Если хотите оторваться о земли и прибавить несколько сантиметров роста, тогда отдавайте предпочтение обуви на широком устойчивом каблуке. Он не должен быть слишком высоким. Бофорты на каблуках лучше включать в праздничные образы.

Самый идеальный вариант для стиля кэжуал, для повседневной носки — это обувь на плоской подошве. Она удобная, плюс не делает образ вульгарным.

Сочетание с одеждой

Ботфорты не нужно носить с экстремально короткими платьями или юбками. Но если очень хочется, тогда под низ надевайте непрозрачные колготы или даже леггинсы. Все дело в том, чтобы не должно быть видно вашей кожи между одеждой и обувью (даже маленькой полосочки). В противном случае лук действительно получится провокационным.

Если надеваете облегающие штаны (скинни, леггинсы и т. д.), тогда прикрывайте паховую зону. В качестве верха подойдут свитера оверсайз, лучше с высоким воротом, хомутом.

Вы можете сочетать высокие сапоги с платьями длины миди и с пальто такой же длины. Вообще любая верхняя одежда с ботфортами позволяет создать элегантный образ. Исключение составляют большие объемные пуховики оверсайз.

В моде – монохромные образы. Вы можете создать эффектный и стильный лук, подобрав обувь точно в тон к одежде. Нейтральным цветом, подходящим для одежды любых оттенков, является либо бежевый, либо черный.