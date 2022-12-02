На убывающую Луну они всегда чувствуют себя выжатыми: особенности людей, рожденных в полнолуние

Полнолуние хорошо известно тем, что доводит людей до сумасшествия и вызывает приливы агрессии. Хотя маловероятно, что рождение в полнолуние сделает из вас ликантропа, тем не менее Луна оказывает большое влияние на эмоции и характер человека, а потому имеет больший контроль над вами, чем вы думаете.

Характеристики людей, рожденных в полнолуние

В полнолуние Луна находится на одной линии с Солнцем, в оппозиции. В этот период ваш солнечный и лунный знаки, управляющие разумом и сердцем соответственно, конфликтуют друг с другом. У человека, рожденного под влиянием полнолуния, жизнь, как правило, определяется внутренней борьбой между тем, что вы считаете логичным, и тем, чего хочет сердце. К примеру, у вас может быть множество разных целей, и они будут тянуть вас в разных направлениях. Это причина, по которой другим может показаться, что вы непоследовательны или нерешительны.

Но есть и преимущества, поскольку непредсказуемость для некоторых окружающих покажется привлекательной. Однако в ситуациях, когда требуется последовательность и стабильное поведение, они могут счесть вас неуравновешенным или двуличным.

Несмотря на это, подавлять эмоциональную сторону контрпродуктивно. Как правило, люди, рожденные в полнолуние, более настроены на ритмы — как в мире природы, так и внутренне. Вы можете стать более успешным, если будете использовать свою естественную способность преодолевать взлеты и падения эмоционального цикла, сохраняя баланс между крайностями.

Дети полнолуния – экстраверты

Энергия экстравертов направлена ​​наружу. Они обычно имеют сильное и светлое присутствие. Когда экстраверт входит в помещение, это замечают все, как всякий раз замечают и полную луну в ночном небе. Они чрезвычайно активны, веселы и дики — все эти качества заставляют людей тянуться к ним.

Дети полнолуния – интроверты

Лунная энергия интровертов направлена внутрь. Если вы интроверт, то можете не осознавать это тонкое внутреннее свечение, которое необъяснимо притягательно. В вас есть легкое сумасшествие, вы интригуете людей, они желают быть рядом с вами.

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Действия в разные фазы Луны

Во время растущей Луны стоит воспользоваться импульсом ее силы и спланировать будущее. Ставьте грандиозные цели и разбивайте их на мелкие реалистичные шажки. В этот период больше шансов разработать действительно рабочий план.

Хорошая подготовка даст энергию и вдохновение в полнолуние. Слушайте свое сердце на этом этапе, чтобы истинные желания поднялись на поверхность сознания. Может возникнуть желание рисковать и совершать безумные поступки, что ужаснет рациональную часть вашего разума. Однако это может быть не так уж и плохо. В сочетании с повышенной энергией, оптимизмом и бдительностью вы с большей вероятностью добьетесь успеха в любых делах. Но не забывайте об осторожности — можно слишком опьянеть от сияния полнолуния и переоценить свои возможности.

Может возникнуть чувство усталости и вялости, когда Луна начнет убывать. Уходящая энергия делает этот период прекрасным временем, чтобы отпустить любой гнев, напряжение и беспокойство и просто расслабиться. Вялость достигает пика в новолуние, поскольку в этот период энергия Луны блокируется Землей. Это хорошее время, чтобы отдохнуть, поразмышлять и восстановиться. Не пытайтесь делать что-то слишком амбициозное или утомительное.

Однако наиболее опасными фазами являются первая четверть и третья четверть Луны, так как вы в равной степени находитесь и под влиянием тьмы, и под влиянием света. Все внутренние конфликты вырвутся на поверхность, и, если вы не сможете найти внутренний баланс, это может привести к нервному срыву.

Как узнать, что вы родились в полнолуние

Сделать это можно на специальных сайтах, среди которых много бесплатных. Вам будет построена натальная карта, в которой в случае рождения в полнолуние Луна будет на одной линии с Солнцем, то есть в оппозиции. Также вы можете просто ввести в поисковой строке дату своего рождения + «фаза луны» — как правило, на странице выдачи сразу появится ответ.