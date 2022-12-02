 

В России введут удостоверение садовода и огородника

02.12.2022, 14:13, Разное
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В ходе круглого стола, проходившего на площадке министерства сельского хозяйства, ведущие специалисты отрасли и общественники обсудили вопросы, посвящённые повышению культуры сельхозработ у населения.

По итогам дебатов участники мероприятия пришли к выводу, что для достижения поставленной цели необходимо существенно повысить квалификацию исполнителей сельхозработ. В Минсельхозе сформировали предложения с последующей разработкой законопроекта о введении в России удостоверения садовода и огородника. Без этих документов дачникам и труженикам села запретят выращивание большинства сельхозкультур и садовых растений.

Для получения заветной корочки всем желающим необходимо пройти трехмесячные платные курсы на базе центров занятости. Учащиеся будут обучены всем видам садово-полевых работ как в теоретической, так и практической части. После окончания курса обучения и успешной сдачи экзамена им будет выдано удостоверение.

В закон внесут норму об ответственности за передачу удостоверения третьим лицам, включая родственников и несовершеннолетних, а также за ведение садово-полевых работ без документа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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