Скандалы: Второй срок для «военного олигарха»

Бывшего гендиректора «Славянки» Александра Елькина ждёт новый приговор за откаты и хищения

Государственное обвинение попросило суд назначить экс-руководителю ЗАО «Славянка» Александру Елькину 13,5 года лишения свободы. Его обвиняют в получении откатов и крупных хищениях. Относительно недавно он, имея монопольное право на ремонт и хозобслуживание чуть ли не всего жилфонда Минобороны РФ, обладал имуществом и средствами на сумму около 2,6 миллиарда рублей, а на его юбилей была приглашена Дженнифер Лопес.

Александр Елькин, которого некогда считали «военным олигархом», лишился всего после первого решения суда и отбытого срока: сейчас он ждёт решения по новому делу, будучи инспектором по охране труда, а его интересы представляет назначенный адвокат.

«Коммерсантъ» со ссылкой на участников проходящего в Останкинском районном суде процесса, сообщает, что судья Андрей Бахвалов завершил прения, затем был объявлен перерыв до 28 декабря.

Сторона обвинения считает, что бизнесмен, которого обвиняют примерно в двадцати эпизодах коммерческого подкупа, особо крупного мошенничества и легализации доходов, полученных незаконным путём (статьи 204, 159 и 174.1 УК РФ), должен быть приговорён к 13,5 года колонии. Экс-помощница Елькина Юлия Ротанова, по мнению обвинения, за почти такой же список преступлений должна отправиться в колонию на 7 лет. Для бывшего замдиректора «Пансиона воспитанниц Минобороны РФ» Александра Мигунова также запросили семь лет. Последнего обвиняют в получении лишь одного отката. Вместе с этим обвинение попросило освободить от наказания чётвёртого фигуранта, которым стал экс-глава департамента текущего ремонта «Славянки» Константин Лапшин, хотя он, по версии прокуратуры, был участником почти всех проектов Елькина.

Общая схема незаконной деятельности бизнесмена была раскрыта десять лет назад, в ноябре 2012 года. Главное военное следственное управление СКР выяснило, что в 2010-2012 годах гендиректор «Славянки», использовав близость к руководству министерства, контролировал практически все госконтракты на обслуживание, ремонт и благоустройство казарменного жилфонда, инженерных сетей и территорий военных городков. «Славянка» не имела возможности выполнять все эти контракты самостоятельно, поэтому привлекались подрядчики, для которых за право работать по этим заказам установили плату в 15 процентов от стоимости работ.

Елькин также образовал фирму ЗАО «Безопасность и связь», получавшую наиболее выгодные заказы. Отмечается, что многие работы на самом деле не выполнялись, хотя компания исправно оплату за них от близких Елькину сотрудников оборонного ведомства.

За эти годы бизнесмен и связанные с ним лица совершили так много хищений и получили столько откатов, что досконально разобраться в них следователи не могут по сей день. По этой причине уголовное дело расследуется и передаётся на рассмотрение в суд по частям.

В 2016 году Тверской районный суд столицы вынес обвинительный приговор Елькину, признав его виновным в 8 эпизодах получения откатов на общую сумму 130 миллионов рублей, хищении средств Минобороны в размере 83 миллионов рублей и отмывании денег. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Лапшин, Ротанова и другие сообщники бизнесмена получили меньшие сроки.

Тогда у Елькина изъяли средства на сумму 1,1 миллиарда рублей, а также различную недвижимость в Москве и других регионах на сумму 1,5 миллиарда рублей. Впрочем, изъятых средств не хватило, чтобы покрыть штрафы в размере 2,95 миллиарда рублей и иск Минобороны на 83 миллиона рублей.

Акт второй

К тому моменту, как следствие завершило вторую часть расследования, все осуждённые успели отбыть назначенные им сроки и выйти на свободу. Елькину, Лапшину и Ротановой вменяют 18 эпизодов коммерческого подкупа, три особо крупных хищения, отмывание денег. Кроме того, персонально Елькину добавили злоупотребление полномочиями.

Мигунов вошёл в число фигурантов лишь во втором расследовании. В 2010-2012 годах упомянутая выше БиС обслуживала здания и территорию «Пансиона воспитанниц Минобороны РФ». В ходе расследования было установлено, что фирма регулярно завышала площади, на которых производила уборку, на 1,5–2,5 тысячи квадратных метров. Так, уборка «проводилась» в столовой, находившейся на капремонте, а также в строящемся корпусе, который на тот момент находился на стадии котлована.

Таким образом, лишь на обслуживании пансиона Елькин и его сообщники незаконно заработали 65,6 миллиона рублей. Часть похищенных средств превратилась в откаты Мигунову.

В беседе с изданием участники нынешнего процесса отметили, что позиция обвинителя выглядит вполне убедительно. Так, на стороне обвинения выступили 18 бизнесменов-подрядчиков, которые платили Елькину откаты за возможность работать по заказам. Сами обвиняемые частично либо полностью признали вину. В случае, если суд вынесет обвинительный приговор, взыскание и покрытие ущерба будет производиться, вероятно, за счёт трёхэтажного здания на улице Солженицына в Москве, в котором родился и провёл детство будущий театральный режиссёр и педагог Константин Станиславский. Это здание, по версии следствия, было приобретено компанией зятя Елькина на полученные незаконным путём средства. Отмечается, что выплатить штрафы за счёт своих зарплат подсудимые не смогут. Елькин работает инспектором по охране труда и военно-учетной работе в небольшой фирме, Лапшин вовсе числится дворником при церкви. Другие фигуранты дела на сегодняшний день являются безработными.

Александра Иванова

Оригинал материала: “Наша Версия”