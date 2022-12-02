 

Смольный перенес “прямую линию” с Бегловым после вопросов Пригожина

02.12.2022, 13:47, Разное
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Сегодня, 2 декабря, должна была состояться “прямая линия” с губернатором Санкт-Петербурга. Однако Смольный неожиданно решил отменить мероприятие из-за повышенного внимания со стороны общественности, сообщает издание “Блокнот”.

Дело в том, что запланированная “прямая линия”, по словам журналистов, должна была пройти по заготовленному сценарию: градоначальник отвечал бы на составленные заранее вопросы. Подобный формат вызвал недовольство у петербуржцев, у которых накопилось немало вопросов к властям города.

В связи с этим предприниматель Евгений Пригожин составил список волнующих горожан вопросов для губернатора. Речь идет о проблемах предоставления услуг ЖКХ, соцсектора, о провале мусорной и транспортной реформ, о задержках в строительстве станций метрополитена и о многом другом.

Инициатива петербургского бизнесмена вызвала ажиотаж среди горожан. В связи с этим Смольный, по словам журналистов, принимая во внимание, репутационные риски, решил отменить “прямую линию”. А губернатор Александр Беглов отправился в Каменку в рамках внепланового визита.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что отсутствие со стороны Беглова обратной связи по поводу представленных вопросов будет свидетельствовать о необходимости лечения губернатора.


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