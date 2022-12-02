Актер Александр Невский опроверг слухи о съемках фильма «Призрак Киева»

На одном из интернет-ресурсов появилась информация о съемках Александром Невским фильма «Призрак Киева». Слухи быстро разошлись по СМИ, однако само актер опровергает их.

Культурист, сценарист, продюсер и актер Александр Курицын, более известный под фамилией Невский, прокомментировал слухи о подготовке нового фильма. Ранее в Сети появилась информация о том, что селебрити, якобы, работает над съемками картины «Призрак Киева». Согласно данным, появившихся сначала в одном из мессенджеров, лента рассказывает о жизни президента Украины Владимира Зеленского. Слухи о том, что победитель конкурса «Мистер Вселенная» воплотит образ лидера соседнего государства, мгновенно разошлись по СМИ. Однако сам «русский Шварцнеггер» опровергает свое участие в подобного рода проекте.

Авторы публикаций утверждали, что Александр Невский не только сыграет Зеленского, но и выступит во второй раз в роли режиссера. Эта информация возмутила актера и спортсмена, блогеров, хайпующих на данного рода фальшивых новостях, он назвал «псевдопатриотами». По его мнению, такую картину снимут разве что в самой Украине, роль главного персонажа могут при этом предложить разве что Шону Пену или какому-либо другому лауреату кинопремии «Оскар».

Стоит отметить, что в интернете даже появился фальсифицированный постер к якобы готовящемуся фильму. Однако изображения самого Невского на нем нет, он рассказал, что настроен на совершенно другую работу. В планах российского селебрити сейчас снять ремейк популярного боевика 1988 года «Красный скорпион» о временах «холодной войны» между Соединенными Штатами и Советским Союзом.