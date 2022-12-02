Если болеет – Личное мнение

Одна ненашенская звезда, точнее жена звезды, всё время болеет. На неё половина Интернета лает, а она им всем: извините, болею.

Что самое удивительное, девка хоть и молодая, но действительно что-то находят. То одно, то другое, и всем сразу стыдно становится.



Фото: Соцсети

Но то — Америка. А у нас чего?

А у нас, куда ни плюнь, многие неважно себя чувствуют. Вроде и к врачу идти стыдно, а потом всё же идёшь и… И ничего. Одной говорят: жри поменьше. Другой: спи побольше. Третьей вообще скажут: не симулируй, а иди и поработай для разнообразия.

А ведь люди не врут. У американской звезды, хотя про неё тоже многие могут сказать — симулянтка, болезни находят. Но у неё — денег много, вот и пристально её изучают. А что делать нам, когда чувствуешь себя нездоровой, но перелома конечности нет?

Да то же самое, честно говоря — обследоваться.

Нередко люди в возрасте 30+ начинают ощущать, что им не хватает сил, энергии, чтобы жить полной жизнью. Накапливается и хроническая усталость, беспокоят головные боли, появляется лишний вес, но классическая медицина не находит у них серьёзных отклонений в состоянии здоровья.

Идти к гадалкам и целителям? Да тоже вариант не очень.

Лучше обратиться туда, где найдут реальную причину недомогания. Например, вот вам такой онлайн-сервис наставников по восстановлению и сохранению здоровья — Health Buddy.

Сервис создан, чтобы помочь улучшить своё самочувствие и оставаться полными энергии в течение долгих лет.

Чтобы оказать квалифицированную помощь, сотрудники Health Buddy всесторонне изучают причины проблемы, с которой обратился клиент. Проводят детальный анализ: сбор имеющихся данных, анкетирование, чтобы изучить привычки и образ жизни, и назначают индивидуальный пул анализов, чтобы выявить потенциальные риски для здоровья.

На основе этих исследований составляется индивидуальная программа длительностью 3, 6 или 12 месяцев. Стоимость программ — от 15’000 рублей в месяц, включая необходимые анализы в партнерской клинике до и после прохождения курса.

Это НЕ лечебные программы. Как правило, они направлены на нормализацию обмена веществ, уровня холестерина в крови, улучшение качества сна и т. п.

При прохождении программы клиента сопровождают специалисты сервиса — бадди (с англ. «друг, приятель»). Бадди — наставники с образованием в области классической и превентивной медицины + владеют приёмами коучинга.

Это квалифицированные психотерапевты, гастроэнтерологи, гинекологи, кардиологи, эндокринологи. При необходимости помимо специалиста подключается психолог.

Как работают программы Health Buddy?

Мужчина обратился в сервис запросом на снижение веса. До этого сам пытался похудеть, сидел на жесткой диете. Отказывался от привычных продуктов и похудел! Однако после завершения диеты вес быстро вернулся и даже увеличился.

В Health Buddy проанализировали аминокислотный баланс клиента, выявили дефициты и составили рекомендации по питанию, определили дневной калораж. Причём, в рацион включались не только низкокалорийные продукты, но и любимые блюда клиента. За полгода мужчина похудел со 113 до 104 кг при росте 179 см.

Бадди поддерживал клиента морально, давал рекомендации, объяснял механизмы снижения и набора веса, что помогло человеку осознанно придерживаться программы.

Или вот ещё случай. Клиентка никак не могла избавиться от привычки переедать, а потому набирала лишний вес. После беседы с женщиной, анализа её анкеты и данных клинических исследований консультанты пришли к выводу: проблема носит психологический характер.

Тогда и подключился психолог. Выяснилось, что причиной постоянных перееданий стала психологическая травма — женщина не получала удовлетворения от еды и пыталась компенсировать это количеством пищи.

Психолог помог клиентке проработать эту травму, научиться осознавать свои потребности, а бадди составил программу питания с учетом ее желаний. Комплексный подход помог женщине избавиться от проблемы и снизить вес. Обычная диета и программа тренировок в этом случае бы не сработала.

Бадди мягко корректирует привычки клиента, советует, поддерживает, консультирует. Вся работа проводится онлайн: это видеосозвоны раз в неделю + общение в мессенджерах. Клиент может написать своему бадди в чат в любое время и быстро получить консультацию или слова моральной поддержки.

Главная особенность сервиса — максимальная ориентированность на клиента, забота о нём, оказание помощи мягкими, нетоксичными, но при этом эффективными методами. И такой подход дает результаты: клиенты добиваются запланированных целей и ставят перед собой с помощью бадди новые задачи по улучшению своего здоровья. У клиентов с бадди складываются доверительные, тёплые отношения.

После прохождения программы многие понимают, что решение одной конкретной проблемы — это только первый шаг на пути к общему оздоровлению организма. 70% клиентов обращаются в Health Buddy снова.

Рекомендую. Заботьтесь о себе, а не машите рукой на себя. Узнать больше о работе Health Buddy можно на сайте сервиса. По промокоду MIRO 5% скидка на все тарифы сервиса.

Следите за своим здоровьем? Решаете проблемы вовремя? Или так и ждёте, пока не припрёт?

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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