Чтоб в зеркалах не отражаться

Почему прокуратура и Роскомнадзор заблокировали наши сайты.

В ночь с 16 на 17 ноября провайдеры по требованию прокуратуры и Роскомнадзора начали блокировку наших сайтов: novayagazeta.ru и «Свободное пространство» (novaya.media). В официальных сообщениях это действие, правда, называется иначе — ограничение доступа на территории России, — но сути дела не меняет.

На этот раз нас ни о чем не предупреждали, ничего не объясняли и никаких претензий не выдвигали.

Как выяснилось, РКН и прокуратура решили несколько облегчить себе тяжкий труд по убийству информационных ресурсов — теперь предупреждать должны не они, а провайдеры (если захотят). Ну, в принципе, можно себе представить:

количество заблокированных интернет-ресурсов с 24 февраля уже давно перевалило за 130 тысяч — всем писать, что ли?

Поэтому мы долго не могли понять, что же произошло на этот раз. Сайт novayagazeta.ru вообще приостановил свою работу вместе с печатным выпуском «Новой газеты», после того как в его адрес было направлено два предупреждения. Мало того, на основании этих предупреждений РКН потребовал лишить сайт регистрации средства массовой информации.

Верховный суд это и сделал, несмотря на очевидную незаконность минимум одного предупреждения, вынесенного РКН. Мотивировав тем, что деятельность «Новой газеты» в сложившихся условиях вредна и несет опасность безопасности державы.

Не шутка. Вот цитата из решения.

ЦИТАТА

«<…> суд принимает во внимание текущие вызовы безопасности и суверенитету Российской Федерации <…>, влияние средства массовой информации. Которое может угрожать информационной безопасности государства <…>, посредством информации, искажающей объективные факты, а также заведомо направленной на формирование у жителей ошибочного восприятия текущей ситуации в обществе и государстве. Такой подход согласуется с целями, изложенными в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации <…>.

Исходя из допущенных нарушений, в целях защиты основ конституционного строя <…> Верховный суд Российской Федерации приходит к выводу о наличии правовых оснований для прекращения деятельности данного средства массовой информации».

Наша апелляционная жалоба на это решение должна быть рассмотрена 22 декабря. С ожидаемым, по всей видимости, результатом.

Так что причина суеты вокруг неработающего сайта не очень прослеживается.

Что же касается «Свободного пространства», то за почти четыре месяца его работы ни РКН, ни прокуратура, ни МВД не высказали ни одной претензии к его содержанию. Так на каком основании решено казнить?

Для того чтобы получить ответ — пусть и не официальный — на этот вопрос, пришлось отлавливать сотрудников прокуратуры, что называется, живьем.

Выяснилось, что Генеральная прокуратура полностью согласна с приведенным выше решением, вынесенным судьей Кирилловым В.С. Однако объявить так напрямую пока не позволяют Конституция и ритуальные законы (или законные ритуалы), которые формально соблюдать еще требуется. Потому

к служебному документу о том, что требуется блокировать в Рунете, добавили некое дополнение, а к нему — еще более некое разъяснение. Суть этих служебных (а не законных) документов — в необходимости блокировать «зеркала».

Впрочем, в это устоявшееся понятие прокурорские работники вкладывают нечто свое.

«Зеркало», как его понимают во всем мире, — это точная копия сайта (сервера) со всеми данными.

«Зеркало», в понимании российской прокуратуры, — это то, что похоже на то, что было ранее заблокировано и что очень надо заблокировать теперь. И абсолютно не важно, что на ресурсе, который не нравится, другие тексты, другие авторы, другая структура сайта и его наполнение, другая тематика, а тексты заблокированного сайта на новом не присутствуют.

Цвет, линии, графические элементы, контактные данные похожи? Похожи. Шрифт похож? Похож. Ну так чего вы хотите?

Вряд ли стоит упоминать, что основных цветов вообще-то семь (да и опасно — радугу тоже запретили) и что количество шрифтов, придуманных человечеством, вполне себе ограничено и без российской прокуратуры. Просто журналистика — это зеркало. А нашей власти смотреть в него не хочется.

Сергей Соколов, замглавного редактора

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