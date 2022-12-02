Си Цзиньпин назвал протестующих против ковидных ограничений «уставшими людьми, которым нужен отдых»

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые прокомментировал незначительные по масштабу протесты против ковидных ограничений, частично охватившие отдельные малозначимые районы страны.

По словам главы Компартии, протестующие «чрезвычайно устали из-за ежедневной усердной работы и давно не отдыхали».

Си Цзиньпин объяснил, что происходит на самом деле: некоторые «уставшие люди» неверно истолковали ответственную работу партийного руководства по пресечению распространения вредоносных нерукотворных вирусов. Им немедленно требуется отдых.

Государство полно решимости помочь уставшим гражданам и уже начало возведение гигантского рекреационного комплекса на 2 млн человек в провинции Хэйлунцзян. Несмотря на суровые климатические условия и отсутствие водоёмов, власти обещают, что все гости комплекса останутся довольны качеством отдыха и никогда не будут на него жаловаться.

Власти также намерены в короткие сроки обучить около 100 тысяч врачей-валеологов и терапевтов. Набирать будущих медиков будут из числа военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, все они пройдут двухнедельные курсы. Часть из них отправят служить непосредственно в рекреационный комплекс, а часть отправятся на места возникновения протестов, чтобы помочь местной полиции выписать путёвки всем уставшим.

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