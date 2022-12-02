 

Си Цзиньпин назвал протестующих против ковидных ограничений «уставшими людьми, которым нужен отдых»

02.12.2022, 9:33, Разное
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Председатель КНР Си Цзиньпин впервые прокомментировал незначительные по масштабу протесты против ковидных ограничений, частично охватившие отдельные малозначимые районы страны.

По словам главы Компартии, протестующие «чрезвычайно устали из-за ежедневной усердной работы и давно не отдыхали».

Си Цзиньпин объяснил, что происходит на самом деле: некоторые «уставшие люди» неверно истолковали ответственную работу партийного руководства по пресечению распространения вредоносных нерукотворных вирусов. Им немедленно требуется отдых.

Государство полно решимости помочь уставшим гражданам и уже начало возведение гигантского рекреационного комплекса на 2 млн человек в провинции Хэйлунцзян. Несмотря на суровые климатические условия и отсутствие водоёмов, власти обещают, что все гости комплекса останутся довольны качеством отдыха и никогда не будут на него жаловаться.

Власти также намерены в короткие сроки обучить около 100 тысяч врачей-валеологов и терапевтов. Набирать будущих медиков будут из числа военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, все они пройдут двухнедельные курсы. Часть из них отправят служить непосредственно в рекреационный комплекс, а часть отправятся на места возникновения протестов, чтобы помочь местной полиции выписать путёвки всем уставшим.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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