От достижения целей перед Новым годом до отпуска и расслабления: Таро-прогноз на декабрь для всех знаков зодиака

Наступил последний месяц года – декабрь. Очень скоро мы будем отмечать приход нового, надеемся – более благополучного и счастливого года. Верим в то, что все неприятности останутся в этом. Однако ждать осталось чуть меньше месяца. И пока волшебный праздник не настал, предлагаем ознакомиться с таро-прогнозом на декабрь 2022 для всех знаков зодиака.

Овен

Ваша карта Таро – Сила. Это очень хороший аркан, подсказывающий, что в текущем месяце сама судьба будет на вашей стороне. У вас появится огромное количество возможностей, вы сможете уделить должное внимание саморазвитию – обстоятельства будут складываться наиболее благоприятно. Поэтому смело записывайтесь на интересующие курсы, читайте литературу, получайте информацию.

Дополнительные карты – Король и Туз Пентаклей. В сочетании с арканом Сила они говорят о том, что в текущем месяце вам предстоит принять очень важное решение. Именно оно во многом определит улучшение вашей жизни в новом году.

Телец

Ваша карта Таро – Император. Очень сильный аркан, подсказывающий – вам пора действовать более активно и уверенно. Признайтесь себе – вы знаете, чего хотите, прекрасно понимаете, как достичь желаемого. Но почему-то пасуете перед возможными сложностями. Последний месяц уходящего года – прекрасная возможность это изменить.

Дополнительные карты – Мир и Двойка Кубков. Первая подсказывает – исполнение вашего заветного желания более чем вероятно, вы достигните существенных высот. Вторая – говорит о том, что благоприятные перемены произойдут в романтической сфере.

Близнецы

Ваша карта Таро – Король Жезлов. В сочетании с дополнительными арканами Смерть и Шесть Мечей она говорит о том, что в последний месяц уходящего года пришло время оставить прошлое в прошлом, отпустить те моменты, которые причиняют вам боль и мешают двигаться вперед. Безжалостно вычеркивайте из своей жизни тех людей, общение с которыми перестало приносить удовольствие. Можете поменять место работы, попробовать найти новое хобби, даже переехать. Открывая перед собой новые горизонты, вы налаживаете собственный внутренний мир и готовите себя ко встрече нового года. С его позитивными переменами.

Рак

Ваша карта Таро – Шестерка Пентаклей. В сочетании с дополнительными картами Колесо фортуны, Двойка Жезлов она сулит вам благоприятный спокойный месяц. Вы можете расслабиться и позволить себе немного поплыть по течению. Вам не нужно будет принимать судьбоносных решений, пробовать что-то новое. При этом каждый день не будет рутинным, напоминающим предыдущие, а наоборот, наполнится приятными моментами. В общем, отдыхайте, этот месяц – ваш своеобразный отпуск.

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Лев

Ваша карта Таро – Семерка Жезлов. Дополнительные арканы – Пятерка Кубков и Умеренность. В своей совокупности они говорят – то, что в течение всего года вас угнетало и не позволяло двигаться вперед, в декабре 2022 года наконец-то останется в прошлом. Сейчас вы сожалеете о чем-то, неуверенны, что поступили правильно. Однако именно в этом месяце вы получите ответы на свои вопросы. Семерка Жезлов предостерегает – кто-то бросит вам вызов. Но приняв его, вы в итоге поймете, что обстоятельства складываются в вашу пользу.

Дева

Ваша карта Таро – Двойка мечей. Дополнительный арканы – Восемь Пентаклей, Десять Кубков. В последнем месяце уходящего года вам необходимо сосредоточиться на романтическом аспекте своей жизни. Если вы одиноки – сейчас самое время найти свою вторую половину, обратите внимание на представителей водных знаков – Рыб, Скорпионов, Раков. Тем же, кто уже в отношениях, стоит приложить немного усилий к тому, чтобы партнер почувствовал ваши внимание и заботу. Поверьте, отдача будет намного больше усилий, которые вы приложили. Вы почувствуете себя любимым, нужным, неповторимым.

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Весы

Ваша карта Таро – Девятка Жезлов. Дополнительные арканы – Девятка Пентаклей, Десятка Пентаклей. Ваш девиз на последний месяц года можно сформулировать так: «Тише едешь – дальше будешь». Не торопитесь, каждое решение должно быть взвешенным, обдуманным. Не рубите сгоряча. Однако при грамотном и рациональном подходе вы имеете все шансы на успех. Ваша добросовестность и трудолюбие будут щедро вознаграждены. Также ожидаются незначительные трудности с инвестированием в долгосрочной перспективе. Это может быть нечто, связанное с недвижимостью, здоровьем или карьерой. Однако вы все сможете преодолеть без особых потерь.

Скорпион

Ваша карта Таро – Пятерка Мечей. Дополнительные арканы – Семерка пентаклей и Верховная жрица. Последний месяц 2022 года – самое время подвести итоги. Пятерка Мечей показывает, что вы втянуты в конфликт или стрессовую ситуацию, причем довольно продолжительное время. В ближайшем будущем конфликт будет исчерпан. Однако не стремитесь забывать прожитое, тщательно проанализируйте ситуацию, она поможет вам понять, каким образом следует действовать, чтобы в дальнейшем не допускать повторений.

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Старший Аркан Верховная жрица призывает к медитации. Именно различные духовные практики помогут вам разобраться в первопричине конфликта.

Стрелец

Ваша карта Таро – Маг. Дополнительные арканы – Шестерка Кубков, Тройка Пентаклей. В этом месяце вы невероятно привлекательны, поэтому достаточно много людей всеми силами будут стремиться к общению. Будьте добродушны и веселы – многие из них в дальнейшем будут очень полезны. Тройка Пентаклей намекает на некоего тайного поклонника, а также говорит о том, что вы имеете все шансы получить выгодное предложение. Шестерка Кубков – знак того, что кто-то из вашего прошлого очень скучает и мечтает возродить ваше общение.

Маг – карта старшего Аркана, она подсказывает – вам нужно постараться не упустить возможности, дарованные судьбой в этом месяце. Будьте креативны, изобретательны, радушны и гостеприимны. И результат не заставит себя долго ждать.

Козерог

Ваша карта Таро – Десятка мечей. Дополнительные арканы – Паж Жезлов, Туз Мечей. В этом месяце ваша жизнь может круто измениться, самое главное – не пасовать, не противиться этим переменам. Козероги по своей зодиакальной природе крайне консервативны, однако в конце 2022 года пришла пора немного наступить на горло собственной песне. Примите новые правила игры – не пожалеете. Позвольте себе поэкспериментировать, откажитесь от четкого выполнения задач в определенной последовательности – внесите в нее что-то новое.

Туз и Десятка Мечей подсказывают – чтобы принять верное решение, пообщайтесь с теми, кому доверяете, они помогут резюмировать.

Водолей

Ваша карта Таро – Семерка Мечей. Дополнительные арканы – Девятка Мечей, Король Мечей. Трио карт Мечей показывает, что в этом месяце вы мысленно боретесь с чем-то, что, по вашему мнению, бросает тень на вашу репутацию. Именно сейчас вы боитесь, что ваши поступки будут интерпретированы неверным образом. Девятка Мечей подсказывает – во многом вы сами спровоцировали такую ситуацию, поскольку чрезмерно старались держать все под своим контролем. Семерка Мечей – знак того, что вы, возможно, обманываете даже самого себя. Король – подсказка: поступайте правильно, по совести, и все нормализуется.

Рыбы

Ваша карта Таро – Паж Чаш. Дополнительные арканы – Девятка Чаш, Справедливость. Последний месяц 2022 года пройдет для вас под знаком любви.

Ваши желания будут исполняться, вы можете сосредоточиться на любимых делах, например, заняться творчеством, найти себе новое увлекательное хобби. Паж Чаш говорит о том, что вы очень хорошо проведете время, сможете отдохнуть и повеселиться. Девятка Кубков призывает вас исполнить некоторые желания – как свои, так и близких вам людей. Карта Справедливости напоминает – есть те, кому ваша помощь сейчас особенно нужна, не обделите их.