Мнение: Об истерике и панике в Кремле… Неужто начало доходить?

Забеспокоился кремлёвский люд, забегал, засуетился и начал истерить. Уже очень громко. Словно бы в томительном предчувствии чего-то уже неизбежного и о-о-очень страшного.

Вообще говоря, служба Режиму™ вырабатывает особый вид кожных покровов. Слоновья шкура, когда речь заходит о мелких людишках, и невероятно чувствительная, когда дело касается «дуновений» и «настроений» наверху. Последние действительно кожей ощущаются.

Сейчас там ощущения не самые приятные. А вызываемые этим реакции заметит уже и слепой.

Тем более, что они — за гранью истерики и на грани паники.

Главный редактор телеканала RT, медиагруппы «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» очень ярко эту смесь настроений продемонстрировала.

«Мы делаем единственное, что можем делать в этой ситуации – мы бомбим! Мы бомбим каждый день: бомбим инфраструктуру. Видит Бог, мы этого не хотели! Я прекрасно знаю, что во власти этого не хотели, — заявила Марго Симоньян. — [Ибо] если мы умудримся проиграть, Гаага, условная или конкретная, ждёт даже дворника, который брусчатку за кремлёвской стеной подметает. Что нам с того, что ещё один район Киева останется без света или не останется? Масштаб катастрофы для нашей страны, если мы умудримся это сделать [проиграть] даже представить нельзя!».

Да, когда дело касается шкурных интересов, эта публика звереет на глазах. И можно было бы такой срыв списать на личный невроз Маргариты Симоньян. Может, с муже поругалась, а может, «гормон подвёл». Но она не одна такая. Другая пропагандистка, Ольга Скабеева продолжила эту волну. «Виноватыми будем все. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит и существование страны, и существование каждого гражданина РФ, и наша жизнь будущая в том числе. Чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо жать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира», — заявила она тоже в прямом эфире.

Источник этих панических настроений, возможно, прослеживается в позиции высокого начальства. Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко недавно призвал к «народной войне». Только в ней #Россия не сможет проиграть. «Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и “горячую”, и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведётся против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность», — заявил он чуть больше месяца назад. Но «народности» с тех пор как-то сильно больше не стало. А вот тревожность у народа возросла. И в Кремле тоже.

Всё это кожей ощущают «окормляющие» народ с экрана. Потому и двигают уже в массы нарратив чуть ли не о «тотальной войне». Последний шанс, типа.

В общем, и Маргарита Симоньян, и Ольга Скабеева являются здесь явным маркером «верхушечных» настроений. И это значит, там начали что-то подозревать? А может быть, уже и прозревать?

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