 

Мнение: Сибирь. Кто ответит?

02.12.2022, 6:50, Разное
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Пастухов правильно отмечает, что полный разрыв с Европой в плане экономических связей и так называемая “переориентация на Восток” (типа “мы будем торговать с азиатскими странами, Китай, Япония, Корея, ха-ха, зачем нам Европа”) чреват для России уже не гипотетическими страшилками насчет “распада”, а самой реальной дезинтеграцией. По очень простой причине – отвалится Сибирь, не говоря уж про Дальний Восток. Почему?

Да потому что как раз потеряется экономический смысл. Одно дело, когда сибирские газ и нефть в любом случае должны были гнать по трубам на Запад, через всю так называемую “европейскую часть России”. И совсем другое, если – как уже и делают – придется перекладывать всю систему трубопроводов в противоположную сторону. Получится ведь чистый прикол: трубы начинаются в Сибири и уходят в сторону Китая и океанских портов ДВ, а европейская часть… сосет лапу! Вопрос: а зачем тогда Москва?

Очень интересный расклад. И нефть, и газ, и лес, и уголь – всё по КРАТЧАЙШЕМУ (!) маршруту к самому густонаселенному и потенциально самому платежеспособному макрорегиону будущего – Азии. Китай, Индия, Корея, Япония. Сибирь и ДВ – как сырьевой придаток Азии.

А эта… Среднерусская равнина? Она как? Да как хочет. Нечерноземье, какой с него спрос. Гиблые места. Ну, рожь пусть выращивает – дело хорошее. Овес. Лебеду на худой конец.

Будем сидеть в опустевших полуразваленных “небоскребах” московского псевдо-Сити, смотреть на поросшие сорняком набережные обмелевшей Москва-реки – и приговаривать: мда, кинула нас Европа… Реальная перспектива. Надо сказать Ивану-дураку: пусть продает свой участок в Крыму и покупает где-нибудь в районе Читы. Звание сибиряка скоро будет дорого стоить.
UPD. Надо, пожалуй, уточнить, что и Украина, лишившись статуса транзитного государства, тоже неминуемо зачахнет. Но как-то прожить на сельском хозяйстве ей будет, конечно, легче.

Источник: Размышления вольного социолога


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