 

Пир на руинах: тайная поездка Черчилля в крымские хоромы

02.12.2022, 6:45, Разное
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В минувший четверг, 30 ноября, мир отмечал день рождения одного из самых выдающихся политиков в истории, бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Он посвятил свою жизнь борьбе за существования родины в годы Второй Мировой войны, возглавил правительство, когда Лондон стоял на грани капитуляции перед Берлином и довел страну до Победы.

Уинстон Черчилль всегда признавал ведающую роль Советского Союза на мировой арене. Политик справедливо полгал, что в послевоенные годы будущий миропорядок необходимо определять совместно с главами США и СССР. Один из самых влиятельных людей в истории Британии – он неоднократно гостил в нашей стране.

Про Ялтинскую конференцию союзников с участием Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, конечно же, знают все. Однако для большинства до сих пор остается в тайне визит британского лидера в Крым, который предшествовал встречи “большой тройки”.

19 октября 1944 года премьер-министр Великобритании направлялся из Москвы в Лондон после очередной конференции в столице СССР. Его самолет приземлился в Крыму для дозаправки и технической проверки. Чтобы политик не скучал несколько часов в салоне, для него организовали роскошный прием.

Уинстон Черчилль направился в Симферополь, в гостиницу Совнаркома Крымской АССР. Местные жители знают это историческое здание как особняк Ракова. Увы, но исторический объект сегодня находится в удручающем состоянии.

Однако 78 лет назад гостиница была одним из редких построек, сохранившихся в идеальном состоянии после отступления немцев, ведь нацисты за годы войны превратили Симферополь в руины. И в этих условиях пировал Уинстон Черчилль.

Политик сначала отоспался в хоромах, а потом спустился на банкет. Его личный секретарь Элизабет Нель вспоминала в мемуарах, что ужин проходил в сказочной обстановке – при свечах. Главу британского кабмина обслужила по высшему разряду.

Некоторые историки полагают, что именно этот незапланированный и для многих тайный визит премьер-министра Великобритании повлиял на ход истории. Когда Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт не могли договориться о месте встречи, свое веское слово сказал Уинстон Черчилль, предложивший провести конференцию союзников в Крыму.


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