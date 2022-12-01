Скандалы: Броня еще крепка!

Выставлен на продажу Mercedes-Benz Нурсултана Назарбаева

Бронированному седану первого президента Казахстана, который выставили на продажу, в будущем году исполнится 30 лет. Бронированный Mercedes-Benz S-класса, выпущенный в 1993 году оценен в 30 миллионов тенге (3,9 миллиона рублей), что в шесть раз выше средней стоимости подобных автомобилей этого возраста, сообщает сетевое издание Auto.ru. (Обычно такие Mercedes-Benz с кузовом W140 первых лет выпуска стоят в Казахстане 4,2-9 миллионов тенге).

И это неудивительно, поскольку Mercedes-Benz 600 SEL перевозил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и носила государственный номер 01 KZ.

Автомобиль оснащён 6-литровым 12-цилиндровым мотором, который развивает 408 л.с., а его крутящий момент — 580 Нм.

Седан бронирован по классу B7, а стало быть, убережет пассажиров и от патронов калибра 7.62 миллиметра, и от бронебойных патронов. Тем более, что продавец уверяет, что бронированная капсула сделана по специальному заказу и не имеет аналогов. Пробег у седана совсем небольшой — всего 37,9 тысяч километров. Кстати, Назарбаева автомобилем владел человек, который его выкупил на торгах еще в 2008 году, но, по всей вероятности, почти не пользовался им.

Оригинал материала: “Новые Известия”