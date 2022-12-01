Библиотека иностранной литературы станет Библиотекой литературы народов России

Министерство культуры приняло решение о реорганизации «Иностранки» – библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, в «Россиянку» – библиотеку литературы народов России имени Владимира Даля.

Поводом для ребрендинга стало поступившее в Минкульт обращение от «Общества зорких ревнителей патриотического возрождения». В нём члены организации сообщают, что иностранная литература вредна для России, а книги вместе с сотрудниками необходимо сжечь, после чего место посыпать солью, чтобы обезопасить от заразы.

В ведомстве инициативу поддержали, но предложили действовать в рамках законодательства – сожжению подлежит большая часть литературы, сотрудников переведут на другую работу, а само здание библиотеки сохранят, «заменив вредные книги полезными».

Все залы и культурные центры заведения будут реорганизованы по принципу максимальной схожести: американский культурный центр станет московским, азербайджанский – татарским, японский – якутским, иберороманский – кавказским и т.д. Без изменений останется лишь бывший центр славянских культур – в нем по-прежнему будут выставлены белорусские книги.

Вопрос с памятниками иностранным писателям пока остаётся дискуссионным: предполагается или утилизировать изваяния и поставить на их место танк Т-34, или же заменить иностранные головы головами российских писателей.

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