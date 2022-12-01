 

Арабские страны заинтересовались российским внедорожником Aurus Komendant

01.12.2022, 15:25, Разное
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Эксперты сферы транспортных средств сообщают о вероятности открытия нового рынка сбыта российских автомобилей. Отечественный внедорожник Aurus Komendant заинтересовал не только жителей РФ, но и арабские страны.

Aurus Komendant стал первым в истории российской автопромышленности внедорожником люксового класса. Причем выпуск машины будет осуществляться с использованием комплектующих отечественного производства. Несмотря на привычный восторг некоторых граждан РФ относительно исключительно зарубежных машин, этот полноразмерный кроссовер заинтересовал даже предпринимателей из арабских стран.

Бренд Aurus, создающий авто представительского и высшего уровней, намерен создать конкуренцию самым престижным корпорациям. Название Komendant машине дали в честь одной из башен столичного Кремля. Запатентована новинка была еще в августе 2020 года, однако серийный выпуск начнется только в следующем году. При этом первая линейка будет насчитывать всего лишь полторы сотни единиц, что сделает внедорожник люкс-класса еще более престижным. Кроссовер получил пять дверей, его колесная формула соответствует типу 4×4, а вес составит почти 3,5 тонны при колесной базе в 3,1 метра, длине в 5,380 метра, высоте в 1,82 метра и 2-метровой ширине.

Стоимость Aurus Komendant составит немногим менее 34 миллионов рублей. По мнению автоэксперта Игорь Моржаретто, плюсами транспортного средства будет не только его исключительный экстерьер и богатое оформление салона. Кроме этого, в автомобиле установлен мощный и производительный силовой агрегат НАМИ-4123. Дополняет двигатель 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Возможно, далее, после успешных продаж кроссовера в РФ и за рубежом, производитель расширит ассортиментную линейку. Создаваться премиальная полноприводная новинка будет в Татарстане, на Елабужском заводе.


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