 

“Я не тетя”: фантастическое сходство дочери и сестрички Началовой потрясло народ

01.12.2022, 15:16, Разное
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“Верочка, моя девочка, любимая и самая здравомыслящая на свете! – обратилась к дочке Началовой Исаева – Желаю тебе влюбляться и быть окрыленной. Желаю, чтобы в тебя влюблялись и толпы поклонников были у твоих ног!”

Но одной красоты, которой природа Верочку не обделила, мало. Поэтому “сестричка” призывает дочку Началовой не забывать про интеллектуальное развитие. “Недавно ты рассказывала мне о том, сколько времени уходит на учебу, какие индивидуальные серьезные программы ты выбрала. И как много сил надо на них потратить, – написала “сестричка” Верочке в соцсетях. – Трать, моя дорогая. Все это в твою копилочку. Я хочу, чтобы ты состоялась, и сделала какие-то великие открытия в своей жизни”.

“Веруша, так называла тебя мама, Веруша, поздравляю тебя с днем рождения! Твоя не тетя, а Аня”, – подчеркнула Исаева.

При этом фанаты Анны поражены фантастическому сходству Исаевой с дочкой Началовой. “Одно лицо” – ахают люди.

Напомним, Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет в марте 2019 года. Ряд творческих деятелей тогда выступил с инициативой увековечить память знаменитой певицы.


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