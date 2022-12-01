Мнение: Скрытый налог

С сегодняшнего дня резко вырастают тарифы на коммунальные услуги. От 9 процентов и выше. Объяснение стандартное – инфляция, а потому необходимо тарифы привести в соответствие.

Правда, пенсию поднимают на 4,8 процентов. В два раза меньше. Здесь инфляция какая-то другая.

Помнится, когда Путин обокрал пенсионеров на несколько лет пенсии, он утешал тем, что остальные будут кататься как сыр в масле. И как обычно, наврал.

Решение о принудительном уменьшении компенсаций бюджетникам и пенсионерам – это по сути, скрытый налог. Его вроде бы нет, но люди все равно его заплатят. Пушки вместо масла выглядят именно так.

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