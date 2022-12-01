Макрон раскритиковал США за «суперагрессивный» протекционизм

Меры, принимаемые США для поддержки отечественных предприятий, ставят европейскую промышленность в крайне невыгодное положение и грозят Западу расколом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в США. Как передаёт BFM TV, глава французского государства назвал протекционистскую политику США «суперагрессивной» по отношению к европейским предприятиям. Целью поездки французского лидера в Америку станет обсуждение более справедливых условий для компаний ЕС на американском рынке, пишет телеканал.

Выбор, сделанный США, ведёт к расколу на Западе, заявил глава государства Эммануэль Макрон со всей откровенностью. В середине дня он уже обозначил свою позицию, назвав субсидии (американским компаниям. — ИноТВ) «суперагрессивными» по отношению к европейским предприятиям. Но это заявление было сделано за закрытыми дверями и в отсутствие журналистов перед членами конгресса. Сегодня вечером, выступая перед живущими в США французами, глава государства снова выступил с резкой критикой плана массовых субсидий американским производителям, ставящего европейскую промышленность в невыгодное положение. По мнению главы государства, Франция и Европа не должны стать «регулируемыми переменными». Послушайте.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: По сути, мы также хотим строить общие проекты как для Франции и США, так и для Франции, Европы и США. Поскольку — не нужно обманываться — сегодня существует риск. Этот риск есть, и нужно сказать о нём на правах друзей. Риск заключается в том, что, столкнувшись с кризисами, о которых я говорил, Соединённые Штаты Америки в первую очередь смотрят в сторону Соединённых Штатов Америки. Это нормально, мы и сами так поступаем. Во вторую очередь США смотрят в сторону соперничества с Китаем. А Европа, и, соответственно, Франция становятся своего рода регулируемыми переменными.

Главной целью приезда Эммануэля Макрона сюда станет обсуждение исключения европейской промышленности из протекционистских мер США. Будет ли он столь же свободно говорить об этом с Джо Байденом? Сегодня вечером Эммануэль Макрон должен впервые с момента своего приезда встретиться с американским президентом. Две президентские четы собираются поужинать вместе в одном из ресторанов города.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2022 года.