«Нет. Я остаюсь»

В Петербурге судят человека, который был готов поплатиться своей свободой ради того, чтобы люди получали не только официальную информацию.

Судебный процесс над режиссером-документалистом, поэтом, философом 35-летним Всеволодом Королевым начался в Петербурге в начале этой недели (28 ноября). Его обвиняют в публичном распространении фейков о действиях российской армии в Украине. Уголовное дело в отношении Всеволода — третье из восьми, возбужденных в Северной столице по новой статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», которое дошло до суда (также сейчас в петербургских судах рассматриваются дела священника Иоанна Курмоярова и 28-летней петербурженки Виктории Петровой). Королеву, как и остальным обвиняемым, грозит до 15 лет лишения свободы.

Поддержать Всеволода на первое заседание в Выборгский районный суд Петербурга пришли почти полсотни человек, не все из них были знакомы друг с другом, но всем им небезразлична судьба обвиняемого. Некоторых Королев знал давно, с другими подружился только минувшей весной на акциях протеста (он участвовал во всех) и после них, во время отбывания административного ареста в изоляторе. Неравнодушные люди — так называют себя те, кто пришел в суд. Неравнодушным человеком, по словам друзей и близких, всегда был и Сева.

— Основная трагедия, произошедшая с Россией за последние двадцать лет, — в массовом исчезновении у людей критического мышления, — объяснял Всеволод.

— Такие люди способны поверить во что угодно. В любой контент, который мы имеем возможность наблюдать на российском ТВ уже не первый год. Если вдруг я своими постами смогу достучаться до двух, трех, четырех человек — это уже хорошо.

С первого дня спецоперации Всеволод размещал посты и делал перепосты на своей личной странице в «ВКонтакте». Среди читателей Королева были и те, кто разделял его взгляды, и те, кто резко осуждал. Друзья и знакомые со скепсисом относились к его попыткам менять сознание пользователей сети «ВКонтакте», но понимали, что им движет.

— В наших сегодняшних реалиях любое политическое действие — героизм, но важный вопрос — чем он мотивирован? — рассуждает близкий друг Всеволода Дмитрий Васильев. — Сева до самого ареста делал посты на тему Украины в «ВКонтакте» и мотивировал это так: в «ВКонтакте» у него есть аудитория. Люди его читают. Он не хочет терять эту площадку и расставаться с этой аудиторией. Аудитория там не политическая. Сева, выкладывая в «ВК» что-то политическое, надеялся развернуть ее в другую сторону, дать ей объективную информацию, так или иначе, спроецировать на нее свою личную позицию и как-то повлиять.

Королев подготовил и опубликовал в «ВК» целый трактат о том, какие внутренние проблемы в стране необходимо решить.

В конце прошлого года Всеволод всерьез увлекся документальным кино. На той же площадке, в соцсети «ВКонтакте», режиссер стал выкладывать и свои работы.

Кадр из фильма «Татьяна Вольтская*: «Посадили Алёшу, посадили Илью..»

— Сева в самые разные сферы глубоко погружался и очень быстро все схватывал, — продолжает Дмитрий Васильев. — За последние полгода он стал режиссером-документалистом. Первый фильм о поэте и журналисте Татьяне Вольтской* (признана в РФ иностранным агентом. — Н. П.) ему трудно давался, он его долго готовил. А следующие два фильма про первых арестованных в Петербурге по ст. 207.3 УК РФ — художницу, музыканта, видеооператора Александру Скочиленко («Саша, мы с тобой») и журналистку Марию Пономаренко («Холодный май») — очень быстро вышли. В последнее время Всеволод готовил сборную документальную ленту про всех активистов. Материалы уже лежат отснятые, но целиком свести их Сева до ареста не успел.

По рассказам друзей и знакомых, Королев с самого начала понимал, что играет с огнем, публикуя в «ВК» факты, мнения, рассуждения, откровенно противоречащие официальным сообщениям. Для него не было тайной, что «ВК» сегодня — весьма уязвимая и ненадежная площадка.

— Сева предполагал, что «ВКонтакте» рано или поздно ему аукнется, — рассказывает друг Королева, психолог Леонид Цой. — Я неоднократно ему говорил, что нужно предпринимать хотя бы минимальные меры предосторожности. Но он, понимая все риски, осознанно на них шел. Такой обыкновенный героизм. Неоднократно я советовал Севе уезжать из России. Но он отвечал: «Нет. Я остаюсь». Это был его выбор.

«В какой-то момент передо мной стоял вопрос о том, что, может, просто взять и уехать за границу, — признавался Всеволод в одном из своих постов, — но я тогда решил, что нехорошо уезжать, когда в стране все плохо.

Я разделяю страну и государство. И эта страна остается моей страной. Сейчас она больна, ей тяжело, но рано или поздно все наладится».

Всеволод Королев. Фото из личного архива семьи Королевых

Утром 12 июля к Королеву пришли с ордером на обыск и арест. Как следует из обвинительного заключения, еще 19 апреля у правоохранительных органов возникли претензии к двум авторским постам режиссера, размещенным в «ВК» 15 марта и 12 апреля. Якобы именно в них содержалась фейковая информация об армии РФ. Между тем уголовное дело в отношении Королева, по информации ГСУ СК РФ по Петербургу, было возбуждено 11 июля.

В пресс-службе ведомства «Новой» так и не ответили на вопрос: чего ждали следователи три месяца? Однако именно по этой причине преступление Королева теперь считается «длящимся».

Защита обвиняемого это опротестовывает.

— Я как квалифицированный юрист не согласна с тем, что данное преступление длящееся, — настаивает адвокат Всеволода Мария Зырянова. — Публикация поста в интернете — действие, которое завершается в момент публикации. Потом с этим действием ничего не происходит. Состав окончен. Иначе по аналогии получается, что человек, который взял взятку и носит ее в кармане, совершает преступление на протяжении всего того времени, которое носит деньги. Это же не так.

Несогласие с квалификацией преступления как длящегося — не единственное возражение защиты Королева. 28 ноября в суде адвокат обвиняемого пояснила ходатайство о возврате дела в прокуратуру из-за того, что в процессе предварительного следствия были допущены неустранимые нарушения.

— Королеву вменяются в вину две публикации в соцсети «ВКонтакте» — от 15 марта и от 12 апреля. Однако в эти дни действовали разные редакции статьи 207.3 УК РФ: на 15 марта — первоначальная, на 12 апреля — новая редакция, вступившая в силу 5 апреля, — разъясняет Мария Зырянова. — Оба поста вменяются как одно действие, но ответственность по данной статье в разные периоды времени предусматривалась разная. Нам непонятно, как выбрана квалификация действий Всеволода? А раз нам непонятно, то, следовательно, мы не знаем, как защищаться. А нарушение права на защиту недопустимо при предъявлении обвинения и является основанием для возврата дела в прокуратуру.

Гособвинитель от прокуратуры Выборгского района Петербурга не смог сразу ответить адвокату. Попросил время на ознакомление с документами и подготовку. Судья Выборгского районного суда Марина Горячева отложила рассмотрение дела Королева до 15 декабря.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

* Признана в РФ иностранным агентом

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