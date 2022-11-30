Необъяснимые приступы паники в лесу

Вы когда-нибудь находились в лесу и вас внезапно (и без видимой причины!) охватывало сильное чувство страха? Если да, то вы не одиноки и хотя такие случаи являются редкостью, они происходят регулярно.

Более того, есть истории о туристах, которые физически и психически считались совершенно здоровыми, но которых обнаружили мертвыми, и они, по некоторым признакам, умерли от сильного чувства страха.

Это очень неисследованная часть мира паранормальных явлений, так как подобные случаи в большинстве своем списываются на проблемы со здоровьем и мало кто видит в этом что-то сверхъестественное.

В британском журнале об аномальных явлениях “Fortean Times” была недавно опубликована статья за авторством исследователя Патрика Харпура, который собрал некоторые странные случаи внезапной паники на лоне природы, в том числе произошедшие с его родными.

Летом 1953 года отец и дядя Харпура ловили рыбу у скал в Керри (Англия). В какой-то момент одна из их удочек зацепилась за что-то под водой. Это довольно распространенное явление во время рыбалки, поэтому поначалу они не придали этому большого значения.

Когда же они попытались высвободить леску, у них возникло отчетливое ощущение, что что-то намеренно удерживает их леску. И не просто удерживает, а пытается утащить их в глубину.

Эта страшная мысль пришла в их головы одновременно. Двое мужчин взглянули друг на друга, оба выглядели бледными и потрясенными. Затем они бросили свои удочки и побежали, спасая свои жизни, словно за ними гналось чудовище.

Они были опытными рыбаками и конечно же не раз сталкивались с моментами, когда леска цеплялась за корягу. Но в тот раз произошло что-то сверх этого, но что именно оба так и не смогли объяснить.

Нечто похожее, хотя и без цепляния под водой, случилось у Томаса Хенна в 1915 году, когда он был подростком. Он рыбачил, стоя по колени в воде, недалеко от Парадайза в Голуэе, когда его внезапно охватило непреодолимое чувство страха.

Он выскочил из воды и пробежал без остановки целую милю, пока не добрался до своего дома. За ним ничего не гналось и логически не было ничего, что могло бы объяснить его внезапный ужас.

В августе 1928 года медиум и писательница Джоан Грант гостила со своим мужем Лесли в охотничьем домике в Шотландии. В один жаркий день они решили прогуляться по лесу.

Погода стояла прекрасная и Джоан утверждала, что ничто не могло быть дальше от ее мыслей, чем что-то паранормальное. Но тут внезапно Джоан охватил такой ужас, что она повернулась и в панике побежала обратно по тропинке к домику.

Муж побежал за ней, спрашивая у нее на бегу о том, что случилось, но все, что она могла сделать, это сказать ему, чтобы он тоже бежал.

Пара пробежала около полутора миль, прежде чем почувствовала, что преодолела какой-то невидимый барьер и теперь наконец находится в безопасности.

А несколько лет спустя после этого инцидента, когда они снова приехали сюда погостить, местный врач рассказал Джоан, что двое туристов были найдены мертвыми в том же самом месте, где ее охватил внезапный ужас и желание убежать.

Оба эти туриста были мужчинами моложе тридцати лет, погода стояла теплая, и они только что провели ночь на высоком хребте, о котором писали в своих дневниках.

Их тела были найдены в нескольких метрах друг от друга, распростертыми лицами вниз, как будто они упали замертво во время быстрого панического бега. Врач произвел вскрытие обоих тел и заявил, что за всю свою карьеру никогда не видел более здоровых трупов.

Он сказал, что ни с тем, ни с другим мужчиной не случилось ничего плохого, за исключением того, что их сердца остановились. Он назвал причиной смерти сердечную недостаточность, но был уверен, что они умерли от сильного страха.

Таких случаев на самом деле довольно много, если почитать истории на сайтах вроде Реддита или в соцсетях. Люди ощущают внезапный приступ паники и желание убежать прочь из района леса, поля или гор.

По мнению Харпура, подобные случаи происходили на протяжении всей истории человечества и это было именно то явление, которое греки приписывали влиянию бога Пана – сына Гермеса, считавшегося покровителем пастухов. Пан изображался в виде получеловека-полукозла и считался очень похотливым и склонным к пьянству.

Будучи довольно некрасивым, Пан любил шутить над путниками, внезапно появляясь перед ним и и нагоняя на них сильный страх, отчего люди бежали прочь, забыв обо всем. Также рассказывали, что Пан гоняется за нимфами и они в страхе убегают от него. От этого и произошло древнегреческое слово паника.

К слову, есть теория, что именно Пан с его похотливостью, рогами и козлиными копытами и стал прообразом христианского дьявола. И что это дьявол сводит людей с ума и нагоняет на них страх.

Некоторые уфологи НЛО утверждают, что панический страх на лоне природы может быть последствием похищений пришельцами. Инопланетяне, якобы, похищают людей и стирают (или блокируют) им память, однако у людей сохраняется в мозгу пережитые ими эмоциональные сцены и именно они и вызывают сильную панику.

Есть также версия, что духи людей, убитых в определенном месте, бродят по окрестностям, наполненные страхом и паникой, и не понимая, что с ними произошло. И именно их страх и панику ощущают некоторые чувствительные люди.

Есть также теория инфразвука. Иногда в определенных местах присутствуют естественные природные очень низкие звуки, слишком низкие, чтобы их могли услышать люди. А то, что инфразвук негативно влияет на психику и поведение человека, уже давно не секрет.