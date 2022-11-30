 

Якумама – загадочный гигантский змей, обитающий в Амазонке

30.11.2022, 7:31, Разное
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Якумама означает «Мать Воды», и местные жители говорят, что это огромное существо плавает в устье реки Амазонки, а также в близлежащих лагунах, поскольку оно является ее защитным духом.

Якумама – это большая змея, длиной до 60 метров, которая, как говорят, обитает в бассейне реки Амазонки. Местные шаманы говорят, что Якумама путешествует в область, называемую Кипящей рекой.

Согласно местным легендам Якумама считается матерью всех морских обитателей, она обладает способностью поглощать любое живое существо, проходящее находящееся на расстоянии 100 шагов. Местные жители дули в рог раковины, прежде чем войти в реку, полагая, что, услышав шум, змей проявит себя, если он находится в этом районе.

Якумама – одно из самых легендарных чудовищ, обитающих в лесах Амазонки, в Южной Америке. Эту легенду также слышали в Парагвае, Аргентине и Бразилии, и во всех этих местах люди знают Якумаму как защитницу воды и что никто не может избежать ее.

Коренные жители рассказали, что Якумама пожирает свою добычу и выплевывает гигантские брызги воды, таким образом уничтожая своих жертв. Многие рыбаки со всеми их судами исчезли, а другие говорят, что слышали шум, дрожащий после его исчезновения, будто Якумама остался доволен своей добычей.

В 1900-х годах двое человек на лодке отправилась бросать взрывчатку в реку в надежде убить Якумаму. После того, как произошел взрыв, змея поднялась из реки, вся в крови, но не мертвая. Змея уплыла, оставив мужчин в ужасе.

Некоторые люди считают, что это существо – вымершая змея, известная как титанобоа, змея, которая выросла примерно на 12 метров, а некоторые ученые предполагают, что она, возможно, стала больше.

Ученые также считают, что эта змея могла быть ядовитой. Эта теория подтверждается тем фактом, что окаменелости этого существа были найдены с отверстиями в них, которые могли быть вызваны только ядовитым укусом.

Из-за его размера, вероятно, титанобоа, скажем так, был хищником высшей категории. Его рацион, вероятно, состоял из любых существ, достаточно крупных, чтобы прокормить его, например, грызуны, птицы и мелкие млекопитающие.

Исследования также показали, что Титанобоа, возможно, была водной змеей и что ее окаменелости были найдены только в заболоченных районах.


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