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РЖД и клуб «Локомотив» подарили Рыбинску мини-футбольное поле

29.11.2022, 16:16, Новости
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Торжественное открытие новой спортивной площадки прошло на стадионе «Сатурн».

Участие в мероприятии приняли школьники, воспитанники спортшколы № 6 и футболистка сборной России Яна Шеина.

Мини-футбольное поле в Рыбинске построено по проекту «Футбольная страна». Это совместный проект РЖД и футбольного клуба «Локомотив». Его цель — поднять интерес детей и молодёжи к футболу и активному образу жизни.

— РЖД является социально ориентированной компанией. И этот совместный проект — очередной вклад в развитие спорта. Нам с клубом «Локомотив» желаю не останавливаться на достигнутом, продолжать проект «Футбольная страна». А ребятам развития профессионального, — отметил зам. начальника дирекции департамент социального развития СЖД.

С сентября 2022 года по июнь 2023-го организаторы оборудуют 30 футбольных коробок в 27 городах России. Рыбинск оказался в их числе.

— Приветствую вас от лица футбольного клуба «Локомотив». Сегодня для вас мы открываем не просто футбольную площадку, открываем магнит, который будет вас притягивать. Занимайтесь футболом, стремитесь к новым спортивным успехам, — сказал директор подразделения женского футбола «Локомотив» Александр Бондаренко.

Проект направлен на улучшение спортивной инфраструктуры в небольших городах России.

— Хочу поблагодарить футбольный клуб «Локомотив» и РЖД за этот спортивный подарок. Рыбинск хранит и развивает футбольные традиции. Сотни взрослых и детей увлечены в нашем городе данным видом спорта. Эта футбольная коробка станет хорошей базой для занятий, — прокомментировал зам. директора департамента по физической культуре и спорту Александр Кормилицын.

Право открыть новую футбольную коробку и забить первый гол в ворота было предоставлено футболистке сборной России и ФК «Локомотив» Яне Шеиной и воспитаннику спортшколы № 6, лучшему бомбардиру первенства Ярославской области Максиму Кормилицыну.

В конце мероприятия организаторы подарили ребятам памятные подарки. А Яна Шеина провела мастер-класс на «Авангарде» для юных футболистов.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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