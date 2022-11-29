 

На бывшем заводе Marlboro в Ленинградской области начнут выпускать сигареты «Победа»

29.11.2022, 11:33, Разное
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Менеджмент компании «Табак и дым», выкупившей долю ушедшей с российского рынка Philip Morris International, объявил о скором запуске новых марок табачных изделий с адаптированными названиями.

Санкции против РоссииНа прилавках уже в ближайшее время появятся сигареты с фильтром «Победа» в красной и золотой вариации – они заменят надоевшие российским курильщикам Marlboro Gold и Marlboro Red, сигареты с фильтром и ароматизаторами «Запах Победы» в разных вкусовых вариациях заменят Chapman и сигареты с фильтром и премиальным табаком «Победа люкс» станут заменой для Parliament. Соответствующие наименования уже зарегистрированы в Роспатенте.

Новый флагман отечественной табачной индустрии обещает сохранить традиционное качество и оптимизировать ценовую политику за счет локализации производства, а также отпавшей необходимости делиться прибылью с материнской компанией в США.

Оформление пачек будет выполнено в похожем стиле с ранее выпускаемыми продуктами, сохранятся цветовая гамма и стилистика.

Выпуск табачных изделий под новыми названиями намечен на первый квартал 2023 года, в первую очередь производство будет налажено на крупнейшем заводе в Ленинградской области.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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