Он и не уходил, просто станет еще моднее: особенности хищного принта на зиму 2023

Когда-то одежда с анималистичным принтом считалась вызывающей. Сейчас же с ее помощью можно создать стильные и элегантные образы без намека на вульгарность. В моде — узоры под леопарда, зебру, тигра, питона (змею). Самые смелые модницы могут включить в образы вещи с рисунком под жирафа, павлина, оленя и т. д. Главное — это не бояться экспериментировать, выражать себя с помощью одежды.

Верхняя одежда

Зимой при выборе верхней одежды с анималистичным принтом отдавайте предпочтение пальто, шубкам и дубленкам. Эффектно смотрится шуба из искусственного меха с расцветкой под леопарда. Ее можно сочетать с черными кожаными штанами, чтобы сделать образ еще более хищным.

Хорошее решение для холодной погоды — это дубленка с отделкой под зебру. Анималистичный принт необязательно должен присутствовать на всем изделии: достаточно ворота и манжетов. Обратите внимание, что можно комбинировать анималистику с этникой. Эти принты гармонично сочетаются друг с другом в контексте одного наряда.

И в этом, и в следующем 2023 году в моде будут вещи необычного кроя, сшитые из разных тканей, с комбинацией из разных рисунков. Если вам нравится создавать креативные образы, рассмотрите вариант подобных изделий. Например, это может быть длинное пальто с вставками из ткани с принтом под леопарда. Отделка бахромой сделает ваш лук еще более современным и стильным.

Очень симпатично смотрятся изделия с оттиском, имитирующим анималистичный рисунок. Плюс таких вещей в том, что они не бросаются в глаза, не создают слишком яркий и привлекающий к себе внимание образ. Это прекрасный вариант для тех, кто предпочитает стильные и одновременно сдержанные наряды.

Платья и юбки

Платья и юбки с анималистичным принтом по-прежнему занимают лидирующие позиции в новых коллекциях именитых дизайнеров. Чтобы образ не получился старомодным, старайтесь подбирать изделия актуальных фасонов. Например, если это платье, то оно должно быть миди длины, не облегающее, а А-силуэта, прямого или свободного кроя. Такие платья лучше всего сочетать с высокими сапогами (можно с широким голенищем). Отдавайте предпочтение изделиям асимметричного кроя, если хотите быть в тренде и стремитесь к созданию образа в повседневном стиле.

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Если же нужен эффектный вечерний лук, тогда можно рассмотреть платье макси приталенного кроя (подойдет и фасон «рыбка»). Вместо привычного и уже традиционной принта под леопарда рассмотрите какой-нибудь другой анималистичный рисунок. Например, под зебру.

Не менее эффектно смотрится и юбка под зебру. Избегайте изделий экстремально короткой длины. Отдавайте предпочтение вещам миди или макси. В моде — юбки с разрезами (спереди, сзади или по бокам).

Брючные костюмы

Сейчас нет запрета на создание нарядов с преобладанием анималистичного принта. Вы можете использовать все вещи с подобным рисунком, чтобы презентовать целостный и гармоничный лук. Например, скомбинируйте брючный костюм, блузу под леопарда и обувь с такой же расцветкой.

А вот верхняя одежда лучше пускай будет однотонной. По цвету она должна сочетать с принтом на остальных вещах. Например, если принт бежево-коричневой, тогда верхняя одежда должна быть коричневой или бежевой.

В контексте офисно-делового лука такой наряд не вполне уместен, а для выхода в свет очень даже подойдет.

Обувь

Создать эффектный и стильный образ можно с помощью обуви с анималистичным принтом. Например, с высокими сапогами под питона или леопарда. Учтите, что такая обувь станет акцентной вещью в вашем луке.

Чтобы не получить слишком провокационный образ, сочетайте ее с изделиями нейтральных цветов. Например, симпатично смотрится вязаное платье с высоким воротом, пальто (или жакет) светлых оттенков и сапоги-чулки с узором под змею.