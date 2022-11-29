 

Какие налоги должны уплатить россияне до 1 декабря

29.11.2022, 10:42, Разное
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В четверг, 1 декабря 2022 года, истечет срок уплаты налога на имущество. После просрочки граждане начнут получать пени. Чтобы избежать неприятностей, россиянам рекомендует закрыть долги вовремя.

В интервью Russia Today эксперт по оценке собственности Кирилл Кулаков объяснил, каким образом ФНС РФ рассчитывает размера налога на имущество. Он подчеркнул, что для разных категорий недвижимости применяются разные ставки.

Так, для расчета имущественного налога используется процент от кадастровой стоимости объекта. Для жилых построек и гаражей показатель установлен на уровне 0,1%. Половину процента заберут от стоимости остальной недвижимости.

Однако если объект по кадастру оценивается дороже 300 миллионов рублей, то заплатить придется уже два процента. Кстати, эксперт напомнил, что в прошлом году в ряде регионов России провели новую кадастровую оценку недвижимости и земли. Соответственно, размер выплаты в пользу государства может измениться.

По данным телеканала “360”, некоторые категории граждан могут рассчитывать на льготы при уплате налога на имущество. К ним относятся многодетные семьи, пенсионеры, военные и другие. Меж тем, по словам эксперта, льготы не назначаются по умолчанию.

Для ее получения гражданин должен предоставить ФНС РФ документы, обосновывающие назначение льготы. При этом применять ее можно лишь к одному объекту одного типа, например, одной квартире из двух.

К слову, если гражданин до 1 декабря 2022 года не погасит налог на имущество, начисленный за 2021 год, то придется потом заплатить еще и пени. Об этом сообщает телеканал “Царьград”.


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