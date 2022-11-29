 

Тяжба за квартиры отменяется: 58-летняя Гулькина успела оставить завещание

29.11.2022, 10:42, Разное
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Сегодня у 58-летней певицы роман с молодым красавцем, который, кажется, имеет все шансы стать ее пятым мужем. Ном за романтикой дней не забывает она и о земных заботах. В частности, звезда уже написала завещание.

“У меня ничего нет, – улыбается певица. – Все, что было, я уже давно отписала детям (сыну Алексею Гулькину 1984 года рождения и дочери Яне Мандрик 1999 года рождения – Прим. ред.) – оставила завещание”.

Рассказала певица и подробности. “Завещание я составила еще десять лет назад, – пояснила Наталия. – Об этом никто не говорит, потому что это, наверное, никому не интересно. Хотя я считаю, что в нашем мире ни от чего не застрахован. И, садясь в любой транспорт, нет никаких гарантий, что ты вернешься назад или доедешь до места. Поэтому я не хочу, чтобы мои дети потом дрались за наследство”.

Приняла же артистка мудрое Соломоново решение. “Я просто отписала сыну и дочке по квартире, – призналась Гулькина. – Мое имущество, таким образом, всем достанется поровну и драться не придется”.


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