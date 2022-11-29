 

“Такие сволочи”: Куда упекли 82-летнюю Светличную вместо психушки

29.11.2022, 9:15, Разное
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О состоянии прославленной актрисы поползли тревожные слухи, которые не могли не заставить поклонников волноваться и бить тревогу. Появилась информация о том, что 82-летнюю Светлану Светличную отправляют на постоянное содержание в психиатрическую больницу им. В.А. Гиляровского.

После того, как общественность стала шуметь и паниковать, в историю вмешались родственники звезды театра и кино. Невестка Ольга Калимбет в разговоре с Пятым каналом решила поставить все точки в разговорах и рассказать, где же находится ее прославленная свекровь.

Во-первых, девушка по-настоящему возмущена тем, что некоторые средства массовой информации пытаются выставить все так, будто родня не любит Светлану Светличную и придумывает все новые и новые способы избавиться от старухи.

“Когда вы заявляете такие вещи — народ ее любит, а вы, такие сволочи, не любите”, – возмутилась Ольга Калимбет.

Но все же главный вопрос – где сейчас находится любимица миллионов? Звезду, по словам невестки, и правда упекли в больницу, но не на постоянное содержание. Родственница, к слову, вообще не уверена, что существуют подобного формата медучреждения.

Ольга Калимбет заверила, что с ее знаменитой свекровью все хорошо – просто она, как любой другой человек, иногда может заболеть. Так что, россиянам не за чем беспокоиться о Светлане Светличной.


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