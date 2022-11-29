 

Лестница через двойной забор — корреспондент France info проследила балканский путь мигрантов в Европу

29.11.2022, 9:05, Разное
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Балканский путь — главная дорога для многих мигрантов из Афганистана, Сирии, Индии и Северной Африки в Европу, передаёт корреспондент France info. Одно из препятствий у них на пути — двойной забор на границе Сербии и Венгрии, но мигранты наловчились преодолевать его с помощью лестниц, пока их пособники отвлекают пограничников на другом участке.

С одной стороны здесь Сербия, с другой — Венгрия, то есть Европейский союз. А это мигранты. С помощью лестниц они перебираются через двойную сетку, увенчанную колючей проволокой. Они заплатили проводникам за каждую лестницу по 200 евро. Им удалось попасть в Венгрию.

На втором видео человек отказывается от своей затеи, когда на место прибывает венгерская полиция. Удар по машине, а затем он забирает лестницу и бежит.

Эти местные жители Сербии регулярно наблюдают за границей и за переходом мигрантов.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Они собираются в группы по 50—100 человек и пытаются пересечь границу. Одна группа нападает на полицейских, чтобы отвлечь их, и в это время остальные переходят.
 
Балканская дорога — главная, через которую мигранты попадают в Европу. Она идёт от Греции до Сербии. Тут мигранты сталкиваются с двойным ограждением по всей границе с Венгрией. Но получается, несмотря на свой вид, этот барьер не такой уж непроницаемый. Эти мигранты бегут ночью. Вчера вечером несколько групп направились к границе. Иногда все тяготы перехода ощущают и дети. Этот сириец говорит, что они пробуют пересечь границу уже в четвёртый раз.

СИРИЕЦ: Пока не пойдёт снег, мы будем продолжать наши попытки.

Чуть дальше другая группа. Мы за ними в лес не пошли. Проводники, которые за ними пришли, вооружены, и они против нашего присутствия.

Гораздо проще говорить с этими мигрантами днём. Тяжёлый взгляд стал привычным для этих сотен людей. Иногда встречаются молодые улыбчивые лица. Но все они одержимы идеей попасть в Европу.

Вы из какой страны?

МИГРАНТ: Не говорю по-английски.

Афганистан?

МИГРАНТ: Афганистан.

Здесь афганцы, тунисцы, курды, индусы. Иногда они обуты в сандалии, хотя уже заморозки. Они смогли соорудить временную хижину в лесу неподалёку от венгерской границы. Все рассказывают нам об этом балканском маршруте, которым они шли в Европу, и о суммах, которые заплатили проводникам.

ДРУГОЙ МИГРАНТ: Деньги? Нужно 2000-2500-3000 евро.

Этот центр под управлением сербского государства должен принимать таких людей, но он постоянно переполнен.

МАРИЗ БЮРГО, корреспондент France Télévisions: Удивляет решимость этих мигрантов. Все они нам сказали, что совершили уже много попыток перебраться через знаменитый забор, который ведёт в Венгрию. Всех отправили обратно в Сербию, но все говорят, что будут снова пытаться.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2022 года. 


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