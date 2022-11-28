 

В России введут уголовную ответственность за поцелуй детей родителями

28.11.2022, 19:33, Разное
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Парламентарии предложили отправить на доработку принятый Госдумой закон о запрете пропаганды ЛГБТ-ценностей, а именно внести норму об уголовном наказании за проявление родительской нежности и заботы, если совпадает пол ребенка и родителя.

Для контроля за исполнением закона родителям после
рождения ребенка будет предписано органами опеки установить видеокамеру с
подключением к интернету на кухне, в ванной спальне и детской комнате. Для установки устройства разрешено потратить материнский капитал.

Специалисты службы опеки, используя средства искусственного интеллекта, будут оценивать,
документировать и выявлять все факты проявления родительских чувств, включая,
но не ограничиваясь поцелуями, прикосновениями и любыми формами контактов между
членами семьи. Первоначально предполагается, что для обеспечения приватности,
защиты права на частную жизнь звук с видеокамер не будет записываться, но в дальнейшем такой подход будет скорректирован.

Для профилактики нарушений в общественных местах совместно с органами опеки будет
привлечена Росгвардия. Силовики будут задействованы для дополнительного патрулирования детских площадок и
садов. В планах депутатов также запретить однополые рукопожатия, поскольку эта форма контакта между взрослыми людьми также попадает под уголовное наказание
как пропаганда запрещенной идеологии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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