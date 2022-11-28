Скандалы: Сколько стоит жизнь?

Российских медиков обязали платить за врачебные ошибки

Верховный суд обязал медиков выплачивать компенсации жертвам врачебных ошибок и их родственникам. Уменьшит ли это количество болезней и смертей по вине медиков? И где теперь надо отстаивать права пациентов? …Когда в суде слушается дело о врачебных ошибках, сторона защиты часто приводит «железный» аргумент: «Все мы рано или поздно умрем». Да, умрём. Но важно, когда и как.

У нас в стране нет традиции наказывать врачей за ошибки. Считается, что раз врач всего лишь ошибся, его нельзя обвинять, ведь ошибаются все. Отсутствие злого умысла отличает врача-непрофессионала от преступника. Но последствия ошибки от этого не менее трагичны.

Каждый третий в России – жертва врачебных ошибок?

Официальная статистика врачебных ошибок в России не ведется. Дело в том, что не все случаи заканчиваются летальным исходом для пациента. Зачастую врач успевает исправить свой промах, и больной в конце концов выздоравливает. В российском законодательстве вообще нет понятия «ошибка врача», поэтому доказать, что медик виноват в неправильных действиях, которые причинили вред пациенту, очень трудно. Однако, есть статистика. По подсчетам некоторых специалистов, процент медицинских ошибок в РФ очень высок.

Практически каждому третьему пациенту ставится неверный диагноз. Из-за этого умирает 12% больных пневмонией. Россия также рекордсмен по количеству инсультов. По вине медиков у нас много детей инвалидов – каждый четвертый. По неофициальным данным, в 2015–2016 годах не правильно поставленный диагноз и неправильное лечение стали причиной гибели около 3 тыс. пациентов. Из них почти половина – дети.

В мире давно ведется статистика врачебных ошибок в разных областях медицины. По этой статистике, самый большой процент – 25% приходится на ошибки в хирургии. По 15% — на ошибки в родовспоможении, гинекологии, стоматологии. Но если учесть, сколь велика разница между уровнем здравоохранения в развитых странах и в России, то можно предположить насколько больше случаев ошибок врачей может быть на самом деле. Эта цифра может достигать 200–300 тыс. погибших россиян за год.

Презумпция врачебной невиновности — основа российской медицины?

Уголовный кодекс РФ не определяет четкие меры наказания медперсонала за некачественную ошибку. Понятие «врачебной ошибки» в УК РФ вообще отсутствует. На практике ошибкой считается бездействие или неверное действие медиков, которое нанесло ущерб здоровью.

Но закон до сих пор не определился: врачебная ошибка и халатность — это разные вещи или одно и то же? Или же врачебная ошибка – это несчастный случай, который совершен по незнанию или неосторожности? Вместе с тем, в УК РФ есть понятия, которые могут быть применены к действиям врачей. Огрехи медиков можно отнести к следующим понятиям УК:

причинение вреда здоровью по неосторожности;

неоказание больному необходимой помощи;

причинение смерти по неосторожности.

Но добиться какой-либо компенсации и наказания виновных практически невозможно. Наказание за врачебную ошибку, как правило, ничтожно.

У меня на памяти трагедия Екатерины Суминой, вице-мисс России, которая стала героиней одного из моих фильмов. Во время липосакции в «Лазерном центре» Самары по вине врачей она впала в кому. Вывести Катю из этого состояния не удалось… Врачи косметологической клиники приняли все меры для того, чтобы как можно скорее забыть о Суминой. Медики переписали ее медицинскую карту: там, где говорится об отключении пациентки от аппарата ИВЛ, позднее было вписано, что больной постоянно подавали увлажненный кислород. «Закон оказался на стороне преступников, — говорит муж Екатерины Сергей Окунев. — Врачи, которые убили Катю, отделались легким испугом. Они принесли справки о нищенских зарплатах. Клинику «Лазерный центр», которая должна была отвечать, ликвидировали. И когда суд вынес решение о компенсации в размере 5 миллионов рублей, взыскать эти деньги оказалось не с кого».

У пользователей соцсетей каждый день перед глазами и трагедия Татьяны Уюсовой — Бенграф, дочь которой, Оливию, во время родов в 27-м роддоме Москвы травмировали, а потом предложили от нее отказаться, потому что ребенок родился с детским церебральным параличом. Во время родов медики под руководством врача Марины Сармосян применяли крайне агрессивные методы, что нанесло непоправимый вред здоровью ребенка: сначала врачи допустили передозировку эпидуральной анестезии, а после прибегли к выдавливанию плода, опасному как для роженицы, так и для ребёнка. В итоге девочка пережила клиническую смерть. Все это происходило в рамках родов по контракту, который обошелся семье в 160 тысяч рублей…Татьяна не отказалась от дочери, и уже несколько лет сама выхаживает девочку-инвалида с тяжелейшим ДЦП. Врачи не помогли семье ни рублем.

«Суды по факту врачебных ошибок в последнее время не приносят большие компенсации, по моему опыту, — рассказывает руководитель Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский. – За смерть человека по недосмотру или ошибке врачей суд присуждает сейчас, как правило, 4-5 тысячи рублей компенсации. Были успешные процессы, например, в 2005 году нам удалось выиграть процесс у медучреждения, по вине которого погибли роженицы с детьми. Тогда пострадавшим от действий врачей присудили 700-800 тысяч рублей компенсации. Интересы ответчика защищал академик, но несмотря на это, мы выиграли процесс. Был также случай, когда за смерть человека присудили 14 миллионов компенсации, но это скорее исключение».

Бывает и ровно наоборот. Как известно, дело гематолога Елены Мисюриной, которая 22 января 2018 года Черемушкинским судом Москвы была приговорена к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Это произошло после смерти ее пациента, которому врач проводила биопсию костного мозга. Однако, со временем уголовное преследование в отношении г-жи Мисюриной было прекращено, и ей даже была выплачена компенсация в размере 4 282 221 рублей 90 копеек.

Запретная тема

Сейчас о врачебных ошибках практически не пишут и не говорят. Когда я поинтересовалась причинами этого среди медицинских юристов, мне поведали неожиданную вещь: оказывается, с недавних пор следователи дают расписку о неразглашении дел по врачебным ошибкам. Соответственно, это гасит информационные поводы, и о многих делах в отношении врачей мы попросту не знаем.

Дела в отношении врачей в случае их ошибок не доходят до судов и по другим причинам. «В конце нулевых было создано региональное отделение Лиги защиты прав пациентов в Сочи, и там были поначалу резонансные дела, но в какой-то момент суды вернулись к практике присуждения по 4-5 тысяч рублей компенсации за врачебные ошибки по вине медперсонала. Когда начали разбираться, выяснилось: местный руководитель департамента здравоохранения провел закрытое совещание с местным судом, на котором было принято решение «местный департамент здравоохранения не разорять». Такие местечковые договоренности часто «гасят» резонансные дела», — рассказал «НИ» руководитель Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский.

Кандидат медицинских наук, педиатр-генетик Марина Зубкова рассказала, что сейчас доходят до судов единичные случаи, связанные с врачебными ошибками : «Был недавно случай, когда при врачебной ошибке истцы дошли до президиума Мосгорсуда. Но вообще, по статистике, до президиума суда доходит всего 2% кассационных жалоб. Число кассаций по врачебным ошибкам, удовлетворенных судом, ничтожно мало».

В своем постановлении Верховный суд определили возлагать обязанность по доказательству оснований для освобождения врачей от ответственности за ненадлежащее оказание медпомощи на «медицинскую организацию». В этой связи в медицинской среде заговорили о необходимости страховать врачей. Таким образом, в судах у них появится еще один защитник – страховщик. Но едва ли это поможет избежать компенсации за причиненный здоровью вред. «Пациенты пойдут к следователям, а потом в рамках уголовного дела предъявят гражданский иск», — считает Александр Саверский.

В то же время в медицинской среде это постановление Верховного суда встретили неоднозначно. «Это постановление дает возможность требовать компенсацию за морпльный вред без доказательства факта врачебной ошибки. Но моральный вред нельзя увидеть и осязать. В этом смысле медицинские организации окажутся в сложном положении. Тем более, что в их бюджете не заложены такие суммы, которые часто требуют пострадавшие. Вообще, на мой взгляд, это постановление было принято из-за роста недовольства медицинской помощью в России. Людям как бы сказали: качество медпомощи мы улучшить не можем, но вы можете отсудить деньги», — заявил «НИ» адвокат Асад Юсуфов.

Избавит ли решение Верховного суда всех нас от врачебных ошибок? «Думаю, что ошибок меньше не будет. К тому же в большинстве случаев врачи допускают их не специально. Тут должна быть индивидуальная ответственность. А пока платит за ошибки юридическое лицо, большинство медиков будет думать: «Я лично ни за что не отвечаю». Пока не будет персональной ответственности – ничего не изменится», — считает кандидат медицинских наук, педиатр-генетик Марина Зубкова.

По статистике, только в странах Европы ежегодно в суды подается около 10 тыс. жалоб на медицинских работников. Половина из них удовлетворяется судом, так как проведенная экспертиза доказывает факт ошибки. У нас же экспертиза в большинстве случаев не доказывает ничего, так как подчиняется тому же департаменту здравоохранения, что и медучреждение, в отношении которого подан иск. Интересно,что в Москве, в случаях вопиющих врачебных ошибок справедливости истцам удавалось добиться только при проведении судмедэкспертизы в Петербурге.

Существенная разница еще в том, что за границей между пациентом и врачом заключается договор, где детально прописаны все социально-экономические, а также этические и правовые стороны их взаимодействия. У нас в стране этого нет. Все знают, что перед операцией вам в лучшем случае за несколько минут до нее подсунут листок для подписи, в который вы не будете особо вникать. Потому что в это время скорее всего будете заняты мыслью, как дать взятку анестезиологу…

Ирина Мишина

Оригинал материала: “Новые известия”