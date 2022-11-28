Трикотажные штаны в рубчик – главный хит зимнего сезона: как подобрать модель по фигуре и с чем ее сочетать в образе

Трикотажные штаны в рубчик — прекрасная альтернатива джинсам. Тем не менее, многие модницы побаиваются таких изделий, боясь выглядеть полнее, чем они есть на самом деле. Разбираемся, как правильно выбрать штаны из трикотажа и с какой одеждой их лучше сочетать.

Выбор по типу фигуры

Если у вас фигура по типу «песочные часы» или «груша», тогда отдавайте предпочтение штанам с высокой посадкой и чуть расклешенным книзу. Тогда ваша фигура будет выглядеть пропорционально.

Если у вас фигура по типу «яблоко», тогда надевайте штаны-кюлоты либо широкие (можно мешковатые). Если у вас фигура «перевернутый треугольник», значит, вам нужно больше объема в нижней части тела. Это означает, что будут уместны штаны с клешем от бедра.

Если у вас квадратный тип фигуры, то вам подойдут штаны в рубчик любого фасона. Больше преимущество здесь в том, что луки с таким изделием получаются расслабленными, неформальными. Здесь акцент не на том, чтобы максимально подчеркнуть свои формы, а на удобстве и комфорте.

Создание повседневных образов

С чем можно сочетать штаны в рубчик из трикотажа? С теми же вещами, которые вы носите с джинсами. Речь идет о свитерах, жакетах, блейзерах оверсайз. Если у вас штаны с высокой посадкой, тогда вы можете заправить свитер в штаны. Также удачным является микс из таких брюк с кроп-топом. Но учтите, что у вас должен быть идеальный пресс.

Подобные трикотажные штаны неплохо смотрятся с футболками оверсайз. Из обуви подойдет что-то на массивной подошве. Например, кроссовки, кеды, ботинки челси или обувь в армейском стиле. Учтите, что штаны не следует заправлять в обувь.

Вы также можете создать привлекательный образ для тренировок в спортивном стиле. Для этого сочетайте облегающие штаны в рубчик с укороченной толстовкой с капюшоном и с кроссовками. Можете надеть высокие гольфы. Если выдержите наряд в одной цветовой гамме, то это будет весомым преимуществом.

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Вы также можете создавать многослойные луки, надевая штаны в рубчик под платья макси.

Офисно-деловые луки

Если дресс-код вашей организации позволяет создание менее формальных образов, тогда вы можете включить в свой офисный гардероб штаны из трикотажа в рубчик. Главное — это придерживаться нескольких простых правил.

Во-первых, штаны должны держать форму, не должны просвечиваться. Отдавайте предпочтение изделиях из очень плотного трикотажа. Во-вторых, будьте внимательны к выбору цветовой гаммы. Допустимые для работы варианты: белый, черный, серый, кремовый или бежевый. Такие штаны вы можете сочетать с удлиненными блейзерами и пиджаками оверсайз, рубашками или блузами на пуговицах. Из обуви выбирайте что-то на массивной подошве. Туфли или ботинки на каблуках или на шпильках в данном случае будут явно неуместны.

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Не забудьте дополнить образ незаменимым как для работы аксессуаром в виде сумки. Она должна держать форму, должна быть изготовлена из плотного материала.

Тотал лук

Очень эффектными получаются образы «тотал лук». Это когда вам удается включить в один наряд одежду одного оттенка. Например, штаны в рубчик и кроп-топ или свитер. Чтобы лук получился более нарядным, отдавайте предпочтение белоснежным вещам. Если же вы создаете наряд в стиле кэжуал, то можете рассмотреть любые цвета и оттенки: начиная от розового и заканчивая черным. Вы можете сочетать в одном наряде верх и низ из одного и того же материала, и одного цвета. Тогда у вас получится стильный комплект, и образ покажется максимально завершенным.

Опасность таких луков заключается в том, что они могут показаться чуточку пресными и скучными. Во избежание подобных последствий экспериментируйте с изделиями из разных материалов, разных фактур. Например, если у вас штаны из трикотажа, то пусть будет верх из сатина.