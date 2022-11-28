Основатель Левой партии Германии – европейцы расплачиваются за великодержавные амбиции США и трусость собственных лидеров

США ведут на Украине опосредованную войну с Россией, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten основатель немецкой Левой партии Оскар Лафонтен. И они смогли втянуть в неё Европу из-за «подлости и услужливости» её лидеров. Теперь же работающему населению в ЕС приходится расплачиваться за «великодержавные амбиции сумасшедших элит в Вашингтоне» и трусость руководителей европейских государств, констатирует политик.



AP

Подрыв «Северных потоков» — это «объявление войны Германии» и то, что Берлин пытается это скрыть, — «подлый и трусливый» поступок, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten основатель немецкой Левой партии Оскар Лафонтен. По его словам, в правительстве точно что-то знают, но не хотят этого говорить из соображений национальной безопасности: «Но это уже стало «секретом Полишинеля»: США или сами осуществили атаку, или дали на неё зелёный свет. Без ведома и согласия Вашингтона уничтожение трубопроводов — что является атакой на нашу страну, бьёт нашу экономику по живому и противоречит нашим геополитическим интересам — было бы невозможным».

В связи с этим необходимо выдворить американские войска из Германии, избавиться от их ядерного оружия и военной базы Рамштайн, призывает Лафонтен. Параллельно с этим нужно создавать европейскую архитектуру безопасности, ведь НАТО «устарело» и стало всего лишь «инструментом для воплощения притязаний США на роль единственной мировой державы»: «Но нам нужно сформулировать собственные интересы, а они определённо не совпадают с американскими». Немецкий политик считает, что сейчас происходит переходный процесс от однополярного к многополярному мировому порядку: «И тут возникает вопрос: «Займём ли мы в этом новом миропорядке своё особое место или позволим США втянуть нас как своих вассалов в конфликты Вашингтона с Москвой и Пекином? В результате последнего мы только проиграем».

В ходе интервью Лафонтен также поделился своим мнением по поводу происходящего на Украине. По его словам, этот конфликт начался с «майдана» в Киеве в 2014 году: «С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили её к войне с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют». США ведут с Россией на Украине опосредованную войну, к которой они заранее подготовились: «И непростительно то, что именно СДПГ предала наследие Вилли Брандта и его политики разрядки и даже всерьёз не настояла на соблюдении Минских соглашений».

И отчасти США уже смогли добиться своих военных целей, в частности разрыва отношений РФ и ЕС, отмечает Лафонтен. Им также удалось пока что вывести из игры ЕС и Германию как своих потенциальных геополитических и экономических противников. Теперь благодаря услужливости Берлина и Брюсселя американцы в ещё большей степени, чем до украинского конфликта, определяют политику государств ЕС. «Они продают свой грязный сланцевый газ, а бизнес у американской оборонной промышленности процветает», — сетует немецкий политик.

Но в то же время Вашингтон не смог разрушить Россию, свергнуть главу Кремля Владимира Путина и установить в Москве марионеточное правительство, чтобы, как во времена правления российского экс-президента Бориса Ельцина, упростить себе доступ к местному сырью: «И у меня складывается впечатление, что США теперь осознают, что обломали себе зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружения на Украину, отправку туда большого количества «военных советников», оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путём. К тому же западные санкции оказались бумерангом: они вредят западным государствам больше, чем России, и приведут к деиндустриализации, безработице и бедности. Работающее население в Европе расплачивается за великодержавные амбиции сумасшедших элит в Вашингтоне и трусость руководителей европейских государств».