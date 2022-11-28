Двойной французский маникюр: ключевые дизайны, которые возглавят все списки трендов нейл-арта зимы 2022-2023

Французский маникюр покоряет нас своей простотой и очарованием. Он отличается элегантностью и сдержанной красотой. В наши дни существуют разные варианты френча. Одним из трендов зимы 2022-20223 станет двойной французский маникюр. Это красивый нейл-арт, который поможет вам выделиться. В статье мы приведем ключевые дизайны двойного френча, которые окажутся на пике популярности зимой.

Для коротких ногтей

Для коротких ногтей подойдет двойной френч, состоящий из двух разноцветных полос в форме полумесяца. Для их создания вы можете выбрать схожие тона, например, красный и бордовый. Они красиво выделяются на нюдовом фоне.

С прямым белым кончиком

Придайте ногтям овальную форму, а кончик сделайте прямым, как на фото ниже. Такой вариант маникюра не выходит из моды уже несколько месяцев.

Покройте ногти прозрачным лаком. Обрамите прямой кончик белой линией, а чуть ниже нарисуйте полумесяц такого же цвета. У вас получится лаконичный и элегантный дизайн.

Два оригинальных дизайна

На фото ниже вы видите два минималистичных, но оригинальных дизайна двойного френча.

В первом дизайне использован контрастный черный цвет. Рисунок состоит из полумесяца на кончике и нейл-арта в стиле “перевернутого” френча.

Во втором дизайне кончик ногтя украшен двумя контрастными линиями, соединенными между собой.

Эти варианты двойного френча выглядят утонченно и изысканно.

Забавный дизайн с несколькими цветами

Попробуйте создать яркий и забавный дизайн на молочном фоне. Нанесите на кончик ногтя белый лак, а под ним проведите цветной полумесяц. Используйте свой цвет для каждого пальца. Ваши руки будут выглядеть нарядно и красочно!

Двойной перевернутый френч

Этот дизайн соответствует модным тенденциям зимы 2022-2023 года. В нем классический френч скомбинирован с перевернутым французским маникюром. На каждом ногте используются два разных цвета. Следите, чтобы цветовая гамма маникюра была разнообразной, но при этом выдержана в едином стиле.

Треугольный двойной френч

Создайте на кончиках ногтей двойной рисунок в виде угла. Используйте свой цвет для каждого пальца. Отдавайте предпочтение насыщенным, но светлым и нежным оттенкам.

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Малиновый дизайн

Малиновый цвет лака относится к вечной классике. Создайте с его помощью полумесяц на кончике ногтя, а ниже проведите тонкую дугообразную линию. Такой дизайн эффектно выглядит на нюдовом фоне.

Тонкие бордовые линии

Этот изысканный маникюр состоит из двух тонких линий бордового цвета. Его красота заключается в лаконичности. Такой дизайн универсален, он подойдет к любым нарядам и украшениям.

Френч с растушевкой

Френч с растушевкой выглядит модно и оригинально. Это классический французский маникюр в сочетании с другой линией такой же ширины, но другого цвета и с градиентом. Этот дизайн будет смотреться еще лучше, если вы используете контрастные оттенки.

Красно-белый маникюр

Этот дизайн идеально подходит для празднования Нового года. Его оттенки перекликаются с тонами шапки Деда Мороза.

Покрасьте ногти в молочный цвет. Создайте на кончике ногтя и около лунки полумесяцы, состоящие из белой и красной половинки.

Заключение

Эти варианты двойного френча подойдут как для повседневной жизни, так и для особых случаев. Они просты и элеганты. Такие дизайны уместны как в офисе, так и на торжественных мероприятиях.