Потеря памяти: Ларисе Долиной стало плохо во время выступления

Российская певица Лариса Долина в последнее время словно молодеет на глазах день ото дня. Россияне сначала не верили ее фотографиям в соцсетях, но артистка доказала, чтои какого фотошопа нет – она действительно молода и привлекательна. Певица заметно похудела и стала выглядеть как девочка. Однако время все же не обманешь.

Лариса Долина рассказала, как однажды ей стало плохо прямо во время выступления на сцене. Все случилось, когда 67-летняя Лариса Долина выступала в Московском Цирке Никулина на Цветном бульваре на вечере памяти Иосифа Кобзона, который начинал свой звездный путь именно в цирке. Артистка почувствовала резкое недомогание, перед глазами все потемнело. Все потому, что выступать пришлось на высоте, а этого она очень боится.

“Для меня второй этаж как нью-йоркский небоскреб. Испытание на прочность, в общем. Не помню, как закончилась песня, перед глазами круги”, – поделилась артистка.

Если Лариса Долина не помнит части выступления, выходит, что у нее могла случиться кратковременная потеря памяти, беспокоятся поклонники. А это уже первые тревожные звоночки, и, возможно, фобии здесь ни при чем.