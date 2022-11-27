 

Минфин США: потолок цен на нефть не будет применяться в случае, если её планируется использовать за пределами России

27.11.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство
финансов США выступило с разъяснениями по применению процедуры ввода потолка цен на
нефть. По словам представителя ведомства, лимит не будет касаться нефти,
которая экспортируется из России для использования за
рубежом.

«Смысл мер в том, чтобы ударить по Путину и его режиму, а не по европейским
потребителям нефти, – пояснил замминистра Грегори Лоуренс. – Поэтому предельная
цена, которую мы установим вместе с мировым сообществом, не будет касаться
нефти, которую продают за рубеж, чтобы там же и использовать. Это касается как
переработки, так и использования в сыром виде тем или иным способом. В том
числе речь о покупке с целью закачки в хранилища и последующей перепродажи.
Таким образом мы планируем сократить негативное влияние ценового потолка на
мировую экономику».

Покупатели
нефти обязаны будут в 365-дневный срок уведомить Минфин США о покупке свыше
ценового потолка, а также предоставить подтверждающие документы о том, что
нефть куплена с целью использования или хранения за пределами России. В
противном случае к покупателю могут быть применены вторичные санкции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08.22 / А чо так быстро? – Личное мнение

15.07.22 / Дед и внук погибли в аварии в Югре

03.10.20 / Московские пенсионеры требуют вернуть зрителей в студии политических ток-шоу

08.09.20 / Участник Little Big Антон Лиссов впервые станет отцом

30.06.22 / Мнение: Кто украл у россиян 330 млрд долларов?

09.01.21 / Российские СМИ – о Китае

29.05.22 / Мнение: Если у вас проблемы

06.02.21 / Эксклюзив: сотрудникам дипмиссий стран ЕС в Москве дали зеленый свет на вакцинацию Спутником-V

09.11.22 / Почему ногти меняют цвет и как их отбелить в домашних условиях

13.04.21 / Звезда “Один дома” Маколей Калкин дал сыну женское имя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика