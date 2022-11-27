Минфин США: потолок цен на нефть не будет применяться в случае, если её планируется использовать за пределами России
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Министерство
финансов США выступило с разъяснениями по применению процедуры ввода потолка цен на
нефть. По словам представителя ведомства, лимит не будет касаться нефти,
которая экспортируется из России для использования за
рубежом.
«Смысл мер в том, чтобы ударить по Путину и его режиму, а не по европейским
потребителям нефти, – пояснил замминистра Грегори Лоуренс. – Поэтому предельная
цена, которую мы установим вместе с мировым сообществом, не будет касаться
нефти, которую продают за рубеж, чтобы там же и использовать. Это касается как
переработки, так и использования в сыром виде тем или иным способом. В том
числе речь о покупке с целью закачки в хранилища и последующей перепродажи.
Таким образом мы планируем сократить негативное влияние ценового потолка на
мировую экономику».
Покупатели
нефти обязаны будут в 365-дневный срок уведомить Минфин США о покупке свыше
ценового потолка, а также предоставить подтверждающие документы о том, что
нефть куплена с целью использования или хранения за пределами России. В
противном случае к покупателю могут быть применены вторичные санкции.
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