Минфин США: потолок цен на нефть не будет применяться в случае, если её планируется использовать за пределами России

Министерство

финансов США выступило с разъяснениями по применению процедуры ввода потолка цен на

нефть. По словам представителя ведомства, лимит не будет касаться нефти,

которая экспортируется из России для использования за

рубежом.

«Смысл мер в том, чтобы ударить по Путину и его режиму, а не по европейским

потребителям нефти, – пояснил замминистра Грегори Лоуренс. – Поэтому предельная

цена, которую мы установим вместе с мировым сообществом, не будет касаться

нефти, которую продают за рубеж, чтобы там же и использовать. Это касается как

переработки, так и использования в сыром виде тем или иным способом. В том

числе речь о покупке с целью закачки в хранилища и последующей перепродажи.

Таким образом мы планируем сократить негативное влияние ценового потолка на

мировую экономику».

Покупатели

нефти обязаны будут в 365-дневный срок уведомить Минфин США о покупке свыше

ценового потолка, а также предоставить подтверждающие документы о том, что

нефть куплена с целью использования или хранения за пределами России. В

противном случае к покупателю могут быть применены вторичные санкции.

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