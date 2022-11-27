Танец, призывающий стихии, и связь с предками: древние ритуалы с целебным эффектом для души и тела

Существуют древние ритуалы, которые обладают целебным эффектом для тела и души. Есть даже танец, который призывает стихию и устанавливает связь с предками. Основными элементами шаманизма являются воздух, огонь, вода и земля. Согласно этой философии все вокруг живое и все между собой обменивается информацией. Существует 5 древних ритуалов, которые помогают исцелиться и заражают позитивной энергией.

Связь с предками

Бывает, что жизненное развитие на время прекращается, и вот тогда потребуются древние ритуалы, которые как раз и смогут помочь. Чтобы обратиться за помощью к предкам, нужно сделать дома алтарь, на который надо положить те предметы, которые бы олицетворяли предков. Окружить все это следует свечами.

Можно на время прикоснуться ко всему этому указательным пальцем, потом внимательно его рассмотреть, и вскоре вы сможете получить руководство о том, что следует делать. Когда душа вашего предка будет готова выйти с вами на связь, то можно будет задать все интересующие вас вопросы. На следующий день следует внимательно следить за знаками, которые и будут ответами на все ваши вопросы.

Отпустить прошлое

Еще один ритуал предполагает избавление от прежних обид. Для этого вам нужно найти человека, которого вы раньше обидели, извиниться перед ним, сказать, что чувствуете. И так вы сможете отпустить прошлое, а те, кто из-за вас страдал, простив, принесут облегчение и в вашу жизнь.

Порой сделать такой ритуал непросто, так как нужно будет перешагнуть через свою боль или обиду, но это нужно для того, чтобы очистить свою совесть. У человека должно быть чистым не только тело, но и мысли, и совесть. И не стоит расстраиваться из-за того, что этот человек отреагировал совсем не так, как вы этого ожидали. Сделав это, прежде всего вы сами избавились от бремени обид и плохих эмоций, которые не позволяли вам двигаться дальше.

Исцеление от земли

Для выполнения этого ритуала необходимо лечь на землю и произнести слова о том, чтобы земля помогла избавиться от негативных мыслей и получить целительную энергию. Но вставать после этого сразу не стоит, а нужно еще минут десять остаться лежать на земле. В какой-то момент вы сможете ощутить легкое покалывание. Но, как утверждают шаманы, не стоит этого бояться, так как это вполне естественно.

Таким способом в ваше тело начинает поступать положительная энергия, которая дает целебный эффект. У человека могут возникнуть трудности с глотанием, может появиться кашель или даже зевота. Все это является признаком того, что идет очищение и весь негатив покидает ваше тело и мысли.

Танец для призыва стихии

Если вы почувствовали застой в организме, если не хватает энергии, тогда можно обратиться к тем танцам, которые обычно используют шаманы. Во время танца нужно сильно топать ногами, чтобы получить энергию земли, а также нужно двигать бедрами, словно идет волна. Такое движение помогает призвать в помощь водную стихию.

Не стоит во время танца забывать и о руках, так как ими нужно энергично размахивать над головой. Такое движение необходимо, чтобы получить энергию воздуха. Используя огонь и активные движения, следует продолжить танец, чтобы ощутить, как в ваше тело приходят все четыре элемента.

Во время танца нужно повторять движения и призывать их, повторяя слова о том, чтобы эти четыре энергии в теле активировались, укрепились и перевернули бы всю землю. После такого танца сильнее становится иммунная система, все тело наполняется энергией, и оно становится намного выносливее.

Древний ритуал

Самым эффективным способом исцеления является дневной ритуал, который помогает не только получить положительную энергию, но и избавиться от беспокойства и страха. Для проведения такого ритуала следует выбрать тихое место, откуда прекрасно будет виден закат, и там обратиться к солнцу, чтобы оно забрало страх и беспокойство, а вам дало такую силу, которой еще никогда не было в вашем теле.