Как придать блеск ногтям без лака и всякой химии: безвредные действенные способы

Нанесение лака – самый простой способ получения блестящих ногтей. Но этот продукт содержит много химикатов. Они высушивают ногтевые пластины и кутикулы. В результате ногти выглядят сухими и поврежденными. Чтобы сохранить их красоту, следует использовать более безопасные способы. В статье мы расскажем, как придать блеск ногтям без лака и всякой химии.

Поддерживайте хорошее здоровье

Многие люди тратят много средств на продукты для ногтей. Но это не дает желаемого результата. Ногтевые пластины остаются тусклыми, слабыми и безжизненными.

В этом случае следует обратить внимание на свое здоровье. Ведь ногти отражают состояние нашего организма. Если они утратили блеск и привлекательность, то возможно, что вашему телу не хватает витаминов и минералов.

Пересмотрите свой рацион. Включайте в него продукты, богатые железом, кальцием, витаминами A, C, D и группы B. Почаще ешьте свежие овощи, фрукты, зелень, орехи и цельнозерновые продукты. Ежедневно выпивайте не менее 8 стаканов воды, увлажнение очень важно для здоровья ногтей.

Используйте вазелин

Куда бы вы ни отправились, всегда носите с собой в сумочке вазелин. Возьмите немного продукта и массируйте ногти после каждого мытья. Делайте эту процедуру после посещения душа или ванны, а также перед сном. Это поможет предотвратить потерю влаги и вернет блеск ногтевым пластинам.

Вы можете заменить вазелин бесцветным бальзамом для губ. Он тоже увлажняет ногти и делает их блестящими.

Наносите питательные средства

Чтобы ногти блестели, на них нужно наносить питательные продукты. Такие средства есть в каждом доме. К ним относится:

оливковое масло; молоко; розовая вода.

Эти продукты содержат антиоксиданты, которые укрепляют ногти. Далее мы расскажем об этих средствах более подробно.

Оливковое масло

Оливковое масло – отличное натуральное средство, которое творит чудеса в исцелении ломких ногтей. Нагрейте продукт, чтобы он стал теплым, но не горячим.

Перелейте теплое масло в миску, окуните в него ногти и подержите пару минут. Затем выньте руки и наденьте на них хлопковые перчатки. Вы можете оставить их на ночь или на час. После этого смойте масло теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Вы также можете использовать миндальное или кокосовое масло. Эти продукты нужно втирать в ногти 2 – 3 раза в день.

Молоко

Налейте в миску теплое молоко. Погрузите в него руки. Подождите несколько минут, чтобы ваши ногтевые пластины и кутикулы впитали полезные вещества из напитка. Смойте молоко и увлажните ногти кремом.

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Розовая вода

Добавьте в розовую воду масло авокадо. Опустите руки в приготовленный состав на 5 минут. Ломкие и тусклые ногти получат питание и увлажнение. Смойте жидкость и нанесите на кожу и кутикулы увлажняющий крем.

Воск и парафин

Вы можете использовать специальный косметический воск или парафин для ногтей. Если их применять систематически, то они дают хороший результат.

Косметический воск и парафин заполняют собой трещинки в ногтях. Эти продукты укрепляют ногтевую пластину и делают ее ровной, гладкой и блестящей.

Ванночки из лимонного сока и банана

Если вы хотите получить крепкие и блестящие ногти, то сделайте для них ванночку с лимонным соком. Этот продукт наполнит ногтевые пластины и кутикулы питательными веществами и витамином C.

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Вы можете также сделать банановую ванночку. Разотрите мякоть фрукта до кашицеобразного состояния и окуните ногти в полученную массу

Если ваши ногти сухие и слабые, то вам противопоказаны ванночки с солью. Этот ингредиент вытягивает жидкость из пор и усугубляет сухость.

Сок алоэ

Сок алоэ укрепляет ногтевые пластины и делает их блестящими. Если вы выращиваете это растение, то отрежьте кусочек листика и протрите им ногти. Повторяйте процедуру ежедневно.

Несколько полезных советов

Если вы хотите иметь блестящие ногти, то придерживайтесь следующих правил:

Не используйте лаки для ногтей на основе ацетона. Они повышают ломкость и сухость ногтевых пластин. Периодически давайте ногтям отдохнуть от лака. При выполнении бытовых работ, таких как стирка, уборка и мытье посуды, надевайте резиновые перчатки. Контакт с водой и бытовыми химикатами может привести к расслаиванию ногтей. Делайте маникюр аккуратно. Старайтесь не повреждать ногти острыми инструментами. Кутикулу аккуратно отодвигайте лопаточкой, но не срезайте. Проконсультируйтесь с врачом по поводу приема добавок с биотином и цинком. Эти вещества укрепляют ногти.

Выполнение этих рекомендаций поможет вам поддерживать здоровье и красоту ногтей.

Заключение

Процедуры, о которых мы рассказали, необходимо выполнять регулярно. В этом случае вы получите желаемый результат через 3 – 4 недели. Состояние ваших ногтей значительно улучшится, и они приобретут здоровый блеск.

Если состояние ногтей не улучшается, несмотря на принятые меры, то вам стоит посетить врача и пройти обследование. Иногда причины этой проблемы могут быть связаны с авитаминозами, грибковыми заболеваниями и нарушениями обмена веществ.