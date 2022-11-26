«Большой успех» – Министерство образования и науки Польши заявило о расторжении связей с Россией

Польша расторгла три международных договора о взаимодействии учёных разных стран с российскими коллегами, среди прочего, в рамках Объединённого института ядерных исследований в Дубне. Об этом с гордостью рассказал замглавы Министерства образования и науки Томаш Жимковски. Он назвал такой шаг успехом Польши и «большим ударом» по России, пишет Polskie Radio.



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«Мы можем похвастаться тем, что в качестве Министерства образования и науки мы фактически расторгли — то есть российская сторона приняла это к сведению, и теперь это приобретает юридическую силу — три международных договора, участниками которых были Польша и Россия. Это также были многосторонние договоры, то есть их участниками выступали многие страны, и этот шаг Польши подхватил ряд стран нашего региона, и они тоже начали процесс расторжения соглашений в отношении, среди прочего, Объединённого института ядерных исследований в городе Дубна», — заявил замглавы Министерства образования и науки Томаш Жимковски.

У замминистра нет сомнений в том, что выход Польши из этого проекта — «большой удар по Российской Федерации». «Это вопрос не только финансов, но и прекращения контактов с представителями науки из третьих стран. Для нас это большой успех», — добавил он.

Polskie Radio напоминает, что 1 марта 2022 года замминистра образования и науки Влодзимеж Бернацкий сообщил, что ведомство приняло решение о прекращении сотрудничества с Россией в области науки и технологий, то есть положило конец контактам с российскими учёными, университетами и исследовательскими центрами.

В свою очередь, в июне 2022 года замминистра образования и науки Войцех Мурдзек от имени Польши обратился к странам, входящим в Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН), с призывом принять резолюцию о прекращении сотрудничества с Россией и Белоруссией.