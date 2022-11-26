N-TV – уровень бедности в Германии существенно повысился за последние 10 лет

Уровень бедности в Германии значительно вырос, и эта устойчивая тенденция сохраняется на протяжении последних десяти лет, пишет немецкий телеканал N-TV. Финансовый разрыв между гражданами со средним доходом и теми, кто живёт за чертой бедности, приводит к социальной поляризации, способной поколебать основы демократического единства и сплочённость немецкого общества, предостерегают исследователи.



AP

За последние десять лет уровень бедности в Германии значительно вырос — и «социальный стресс-тест» продолжается из-за рекордной инфляции и пандемии коронавируса, пишет немецкий телеканал N-TV. Таков результат только что опубликованного нового отчёта Института экономических и социальных исследований (WSI) фонда Ханса Бёклера.

Финансовый разрыв между домохозяйствами, находящимися за чертой бедности, и медианным доходом всего населения уже вырос на треть по сравнению с 2010 годом до начала коронавирусного кризиса. В целом, неравенство доходов в Германии достигло нового максимума в 2019 году, говорится далее в отчёте.

Исследование также показывает, насколько сильно продолжительная бедность в Германии ограничивает участие в общественной жизни даже в экономически стабильные времена. Например, бедные гораздо чаще вынуждены обходиться без товаров повседневного спроса, таких как базовая одежда или обувь, они хуже отапливают свои дома и живут в меньших по площади жилых помещениях. «У них хуже здоровье, меньше возможностей для получения образования, и они менее удовлетворены своей жизнью», — отмечается в исследовании.

Согласно отчёту, только 68% людей, живущих за чертой бедности, считают демократию лучшей формой правления, и 59% считают, что демократия в Германии в целом работает неплохо. «Бедность и социальная поляризация могут поколебать основы нашего демократического единства, особенно если они укоренятся», — сказала директор WSI Беттина Кольрауш.

«Поэтому всё более эффективные политические обязательства по борьбе с бедностью необходимы не только для того, чтобы помочь тем, кого они непосредственно затрагивают, но и для того, чтобы удержать общество сплочённым», — считает Кольрауш. Это тем более верно, «что во времена высокой инфляции социальный упадок угрожает и тем людям, которых он мало беспокоил в последнее десятилетие».

Явный результат вырисовывается в отношении миграции. По сравнению с общей численностью населения, значительно больше людей среди бедных имеют прямое или косвенное миграционное прошлое (38% к 16%). Люди с непосредственным миграционным прошлым ещё больше страдают от бедности, чем люди с непрямым миграционным прошлым (23% против 15%).

В новом отчёте исследователи проанализировали последние имеющиеся данные двух репрезентативных опросов: с одной стороны, из так называемой социально-экономической панели, для которой ежегодно опрашивается около 16 тыс. домохозяйств и которая в данном случае действовала до 2019 года, и, с другой стороны, из исследования жизненной ситуации фонда Ханса Бёклера, для которого в 2020-м и 2021 году было опрошено около 4 тыс. человек.

Кроме того, по имеющимся данным, Институт макроэкономики и исследования бизнес-циклов фонда провёл репрезентативный опрос по инфляции в августе 2022 года. Согласно традиционному научному определению, исследователи относят к бедным тех людей, чей взвешенный по потребностям чистый доход составляет менее 60% от медианного дохода в Германии, поясняет N-TV.