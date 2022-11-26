Жителям ДНР и ЛНР помогают более 200 медиков из Москвы

В Донецкую и Луганскую республику направились врачи из 30 московских медучреждений. Среди них – Боткинская больница, Институт скорой помощи имени Склифосовского, клинический центр “Коммунарка”, клиническая больница имени Пирогова и другие.

Москва направила в республики мультидисциплинарные бригады. В их состав входят хирурги, анастезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и прочие специалисты.

Они оказывают медицинскую помощь, консультативную поддержку, устанавливают и настраивают медтехнику, сообщается на портале mos.ru.

Так, из Боткинской больницы в ДНР и ЛНР поехали 26 врачей, в том числе сердечно-сосудистые хирурги и нейрохирурги, рассказал главврач ГКБ имени Боткина, главный хирург Москвы, академик РАН Алексей Шабунин.

“Врачи Боткинской больницы провели около двух тысяч оперативных вмешательств, более семи тысяч консультативных приемов. Больше всего операций проведено по травматологическом профилю – 1200”, – сообщил он.

Также специалисты Боткинской больницы провели около 400 операций по сердечно-сосудистому профилю, более 180 – по нейрохирургии, около 50 – по урологии.

“Некоторые врачи Боткинской больницы выезжали для работы в ЛНР и ДНР по 3-4 раза”, – подчеркнул Шабунин.

Помочь в налаживании мирной жизни в республиках должен не только федеральный центр, но и регионы, отмечал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Столица поддерживает Донецк и Луганск.

Кроме того, Москва помогает восстанавливать школы, инженерные сети, транспортную систему. Особое внимание уделено подготовке столиц ДНР и ЛНР к отопительному сезону.