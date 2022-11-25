 

Ярмарку вакансий устроят 26 ноября в ТРЦ “Небо” в Солнцеве

25.11.2022, 21:40, Разное
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Ситуация в стране довольно сложная, однако в Москве сейчас практически нет безработицы. Ее уровень составляет 0,4%. В поиске работы горожанам помогают центры занятости населения “Моя работа”, благодаря которым процесс трудоустройства становится максимально быстрым и удобным.

Но найти работу в Москве можно даже не обращаясь в центр занятости. Так, в эту субботу, 26 ноября в торгово-развлекательном центре “Небо” (улица Авиаторов, 3а) пройдет ярмарка вакансий. Ее можно будет посетить с 12:00 до 16:00 всем желающим. Будет возможность пройти собеседование и трудоустроиться за один день.

В ярмарке примут участие порядка 20 крупных компаний, в том числе:

  • ГУП “Московский метрополитен”;
  • страховая компания “Совкомбанк жизнь”;
  • сеть предприятий быстрого обслуживания “Вкусно – и точка”;
  • девелоперская и строительная компания “ПИК”;
  • сеть магазинов товаров для детей “Детский мир”;
  • международный аэропорт Внуково;
  • сеть супермаркетов Spar;
  • сеть магазинов здорового питания “ВкусВилл”;
  • крупнейший автодилер “Рольф”.

“Это наш первый опыт проведения выездного мероприятия с работодателями, и мы надеемся на хорошие результаты”, – сказала заместитель директора центра занятости “Моя работа” Анна Петухова.

Подходящие вакансии смогут найти все соискатели – вне зависимости от опыта и квалификации. На ярмарке будут представлены такие позиции, как страховой агент, электромонтер, облицовщик-плиточник, медсестра по массажу, повар, горничная, продавец-кассир, менеджер по продажам, маркетолог, продавец непродовольственных товаров, машинист электропоезда, и другие.

Напомним, в столице реализуется масштабная программа по благоустройству “Мой район”. Этот проект – про формирование равных условий развития районов столицы. Программа направленна на создание комфортной городской среды и улучшения качества жизни в каждом уголке мегаполиса.

Ранее сообщалось о том, что в Солнцеве завершается реконструкция одноименного кинотеатра. Двухэтажное здание дополнилось еще двумя этажами. Была проведена большая работа. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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