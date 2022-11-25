 

В Бирюлеве Западном скоро откроется обновленный кинотеатр “Бирюсинка”

25.11.2022, 20:20, Разное
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В Москве возрождают заброшенные кинотеатры. Они были забытыми на протяжении нескольких десятилетий. На некоторых объектах продолжаются работы, а другие кинотеатры уже открылись после реконструкции. Они становятся многофункциональными районными центрами, где можно не только посмотреть кино,, но и заняться шоппингом, спортом, посидеть в кафе или ресторане.

В скором времени для посетителей откроется обновленный кинотеатр “Бирюсинка”, который располагается по адресу: район Бирюлево Западное, Булатниковская улица, 9а. Застройщику разрешили вводить объект в эксплуатацию, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он рассказал, что трехэтажное здание было полностью разобрано и расширено. Теперь на этом месте здание площадью почти семь тысяч квадратных метров.

“Здесь полностью обновили коммуникации, перекрытия, достроили четвертый этаж и создали подземный, где сможет разместиться супермаркет”, – добавил Войстратенко.

В многофункциональном районном центре на Булатниковской улице смогут разместиться предприятия торговли и общественного питания, а также спортивно-развлекательный комплекс.

Обновленный кинокомплекс смогут посещать люди с ограниченными возможностями здоровья. Все помещения сделали для них доступными. В здании есть два лифта грузоподъемностью 1,6 тысячи килограммов. Еще один лифт – технологический на две тысячи килограммов.

Привели в порядок прилегающую территорию. Рядом высадили деревья и кустарники.

Программа реконструкции советских кинотеатров стартовала весной 2017 года. Тогда были выданы разрешения на строительство первых объектов. К настоящему моменту в столице открыто после реконструкции уже 11 многофункциональных общественных центров в разных районах.

В рамках масштабного девелоперского проекта будет проведена реконструкция 39 устаревших московских кинотеатров.

Ранее сообщалось о том, что на востоке Москвы сдали в эксплуатацию обновленный кинотеатр “Киргизия”. Здание расположено в районе Новогиреево, на Зеленом проспекте. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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