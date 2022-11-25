Германия потребовала репараций за оккупацию территорий от правительства ГДР

Бундестаг единогласно проголосовал за резолюцию, признающую преступной оккупацию части территорий страны со стороны Германской Демократической Республики в 1949-1990 годах.

Парламентарии потребовали репараций в размере 3,1 трлн евро.

Решение истребовать деньги за незаконную оккупацию поддержали все представленные в парламенте партии, а также члены правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем. По словам немецкого лидера, в своё время Германия истребует плату за оккупацию территорий со стороны Австрии, Чехии, Словакии и других государств, а в настоящее время получение репараций со стороны ГДР является приоритетом.

Полученные средства будут использованы для борьбы с ростом цен на электроэнергию и природный газ. Выплаты должны будут производиться равными частями на протяжении 25 лет

– Четверть нашей территории почти полвека была незаконно оккупирована. На нашей земле был создан незаконный режим, – сказал Шольц. – Мы имеем поддержку мирового сообщества в этом вопросе и чувствуем, что вправе ставить вопрос подобным образом.

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