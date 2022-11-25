Мнение: Запрет радужной пропаганды, ограничение смены пола и британское лицемерие по Шотландии

1. В Госдуме, как и ожидалось, приняли в третьем чтении запрет радужной пропаганды, в том числе пропаганды «нетрадиционных сексуальных установок» и смены пола среди подростков в интернете. Как можно видеть по результатам голосования, депутаты утвердили законопроект единогласно (ссылка).



При этом, однако, была отклонена поправка, которая распространяет запрет на видеоигры. Это отражает слабость российского игрового рынка. Своих качественных игр, в которых можно эффективно запретить радужную повесточку, у нас делают мало и они не настолько популярны, чтобы охватить основную часть нашей игровой аудитории.

Пойти же на запрет западных игр, в которые теперь всё чаще запихивают греческую любовь, пока что наши власти не решаются, поскольку это может затронуть большое количество российских игроков — в том числе тех, на которых в силу зрелого возраста нетрадиционная пропаганда уже не действует.

Примерно по той же причине у нас до сих пор не заблокировали Ютуб: адекватной замены пока нет, при этом может пострадать большое количество аполитичных пользователей.

2. Депутат Виталий Милонов предлагает пне просто запретить пропаганду смены пола среди подростков, а запретить проведение соответствующих операции без санкции нормальных врачей (ссылка):



Депутат Госдумы Виталий Милонов раскрыл детали проекта по запрету смена пола в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам автора законопроекта, документы с указанием другого пола будут считаться поддельными.

«Документы, выданные на основании искаженных данных, будут считаться поддельными», – отметил он.

Кроме того, в случае, если операцию по смене пола сочтут незаконной, ответственность за это понесут врачи. Наказание за подобные преступления следует определять с учетом судейского сообщества, указал парламентарий.

«Таким образом, любая операция по смене пола будет оказанием ненадлежащих медицинских услуг уже с соответствующими последствиями административными и уголовными», — отметил он. Единственным основанием для операции по смене пола будет заключение медкомиссии, заключил Милонов.

Ранее Милонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает смену пола без медицинских показаний.

3. Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости. Мол, предыдущий референдум был совсем недавно, в 2014 году (ссылка).

Тогда, кстати, за независимость высказались 44% шотландцев, довольно много. Но это было ещё до Брекзита и до того, как Великобритания скатилась в нынешний тяжёлый экономический кризис. Если бы референдум провели сейчас, и если бы Лондон не сжульничал при подсчёте голосов, Шотландия обрела бы свободу от британской тирании.

Правительство Шотландии сейчас возглавляют сепаратисты, которые пытаются инициировать новый референдум. Они даже обещают, что проведут референдум в любом случае, понравится это Верховному суду, или нет.

Проблема в том, что если они сделают это, британские власти могут их попросту пересажать — по примеру испанских властей, которые таким образом расправились с каталонскими сепаратистами.

Здесь мы в очередной раз сталкиваемся с системным лицемерием Великобритании. С её точки зрения, независимость Косово (объявленная вовсе без референдума) – это хорошо. А вот независимость Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, с последующим их добровольным присоединением к России – это, с точки зрения британских властей, плохо. Независимость Шотландии, оказывается, тоже плохо, референдум надо запретить.