Мнение: Путь в яму и путь из ямы

Как происходит деградация личности?

Мы это много раз видели в самых печальных письмах.

Сценарий всегда один и тот же.

Начинается деградация всегда с того, что самооценка человека растет выше его возможностей.

Ресурсов может быть мало, а может быть и не мало, но самооценка еще выше.

И главное, человек сам старается эту самооценку поднимать, думая, что секрет успеха – в высокой самооценке.

Когда самооценка растет вместо ресурсов – это первый шаг в пропасть:

1. Кормление короны

Он живет не по средствам, пускает пыль в глаза, общается с партнерами, переоценивая свою компетенцию и свой статус, в общем ведет себя так, будто его СЗ и ОЗ гораздо выше, чем в реальности.

Из-за этого в его поведении и речи – много багов, то есть конфликтогенов.

И поэтому он со всеми ссорится. Это следующий шаг в пропасть:

2. Конфликты из-за короны

Не желая снять корону и вернуться в границы, он не может разрулить конфликты, и вскоре пытается решить их силой или иначе выходя из правового поля.

Из-за этого его осуждают не только противники, но и друзья.

И это третий шаг в пропасть:

3. Эскалация конфликта

После ссор с близкими и “разочарования в людях” начинается изоляция человека, которую он может считать ростом независимости или даже своим личностным ростом.

Он решает стать волком-одиночкой, гордым и красивым.

Многим при входе в изоляцию кажется, что вокруг сплошные “абьюзеры и токсы”, кругом заговор, происки врагов, которые давно охотятся за его великолепными ресурсами.

Из-за роста конфликтов угрозы вокруг человека действительно растут, только не из-за его великолепия, а из-за его склочного характера.

И это четвертый шаг в пропасть:

4. Социальная изоляция

Изоляция быстро приводит к разложению всех ресурсов.

Даже если у человека было не так уж мало ресурсов раньше, теперь их все меньше.

Изоляция всегда приводит к потере ресурсов. Нет ни одного ресурса из 12, который не нуждался бы в связях с миром, в обмене с миром. Все ресурсы растут только путем взаимодействия с миром. В изоляции ресурсы деградируют. Это главный закон поля.

Потеря ресурсов сопровождается шатанием короны и усиленным ростом ЗВ и БП.

Утраченные ресурсы обесцениваются (ЗВ) и растет презрение к бездуховным потребителям (БП).

Со дна ямы человек в БП все чаще смотрит на звезды и видит там подтверждение своего величия:

5. Разложение под ЗВ и БП

Вот путь деградации личности, очень страшный и очень хорошо знакомый нам на примерах самых печальных писем.

Как выглядит путь назад?

Обратным образом.

5. Снять БП и ЗВ, остановив разложение

Для этого надо осознать свое опасное положение, перестать смотреть на других свысока и воображать свою духовность и независимость.

Это даст обратную динамику короне.

4. Начать искать выход из социальной изоляции

Для этого надо осознать свою потребность в сотрудничестве с другими, отказаться от идеи “независимости” как превосходства.

Надо осознать необходимость интеграции, надо осознать свою потребность в связях с другими.

3. Остановить конфликты

Обычно для этого достаточно осознать и признать свои косяки.

2. Восстановить связи

Для этого придется увидеть свои реальные границы и начать компенсировать косяки.

Компенсировать косяки надо в границах, избегая слива, а для этого надо видеть свои возможности.

Не все косяки можно компенсировать, особенно сразу.

У человека в яме часто нет ресурсов для компенсации косяков, поэтому нужно время.

Как поступать с косяками, пока нет возможности их компенсировать, как думаете?

1. Отказаться кормить корону

Чтобы корона не росла, надо перестать ее кормить, надо отказаться от идеи величия, какой бы утешительной она ни казалась.

Это позволит взаимодействовать с другими людьми в границах.

А это будет постепенно увеличивать ресурсы.

Вот единственный путь из ямы наверх.

Иногда этот путь занимает много времени, но медленно идти вверх и даже стоять на месте лучше, чем быстро спускаться вниз.

Как вы думаете, друзья, почему человек в короне уверен, что если он откажется от идеи величия и превосходства, он предаст себя, он откажется от самоуважения и обречет себя на деградацию?

Что он путает? Что его пугает?

Большинство людей специально растят корону, им кажется, что так они выполняют свой долг перед собой, по-настоящему ценят и превозносят себя. Они думают, что обратиться к скромности – это предательство себя и слив. Они думают, что рост короны – это единственный способ придать себе сил.

Почему так?