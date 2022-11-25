Как убрать желто-оранжевый оттенок с волос: домашние средства и лайфхаки

С точки зрения химии окрашивание волос — это разрушение их натурального пигмента меланина и взаимодействие остатков последнего с красителями. Часто случается так, что, используя осветлитель, мы получаем не тот цвет, который показан на упаковке, а совсем другой — некрасивый желтый. Почему же так происходит и как можно избежать появления желтизны или же избавиться от нее?

Недостаточное обесцвечивание

К сожалению, качественное осветление волос в большинстве случаев можно сделать только с использованием достаточно сильных средств. Иногда для этой цели применяются и слабые, очень мягкие красители. Однако в этом случае обесцвечивание приходится проводить 2-3 раза, причем с большими перерывами между окрашиваниями.

Выбирая в магазине мощный осветлитель, важно обратить внимание на его состав. Помимо, собственно, самих отбеливающих веществ, краска должна содержать разного рода восстанавливающие компоненты. Такие вещества укрепляют креатиновые связи в волосках, что снижает риск повреждения и сухости. Из-за использования краски без восстанавливающих компонентов волосы после окрашивания, скорее всего, будут напоминать мочалку.

Держать краску на волосах нужно определенное время. Нарушать сроки при этом нельзя ни в коем случае. Если краска будет передержана, волосы можно сжечь. В этом случае они станут ломкими, что также очень сильно скажется на виде прически.

Если же краска будет недодержана, цвет обязательно получится некрасивым оранжево-желтым. В этом случае через пару недель придется делать новое осветление. Время, которое нужно держать краску на волосах для достижения нужного оттенка, указывается на упаковке или в инструкции производителем.

Как убрать желтый тон после обесцвечивания

Каштановые и черные волосы даже при соблюдении правил осветления часто все же дают неприятный желтый оттенок. В этом случае можно использовать повторное осветление тем же красителем через две недели или же приобрести осветляющий шампунь. Такие шампуни обычно продаются в небольших емкостях и предназначаются для того, чтобы помыть голову несколько раз.

Если смылся оттенок

Иногда случается и так, что сразу после окрашивания волосы выглядят красиво и имеют приятный пшеничный или, к примеру, карамельный оттенок. Однако с течением времени шевелюра начинает менять цвет и в конечном итоге становится грязно-желтой.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Происходит так, по словам стилистов, при частом мытье головы жесткой водой. В такой воде содержатся минеральные соли, повреждающие структуру волос. Поверхность волосков становится пористой. В результате оттенок с них быстро смывается. Исправить ситуацию в данном случае помогут оттеночные шампуни. Также для мытья головы стоит постараться использовать мягкую воду, к примеру кипяченую.

Неправильный уход

В некоторых случаях желтеть обесцвеченные волосы могут начать и из-за неправильного ухода. Чаще всего к такой неприятности приводит использование народных лечебных средств, к примеру натуральных масел. Кроме того, пожелтеть волосы могут из-за применения средств, содержащих сульфаты или спирт.

Средства по уходу за осветленными волосами стилисты рекомендуют использовать покупные и предназначенные именно для оттенка блонд. Тогда такой неприятности, как пожелтение локонов, можно будет легко избежать.

Использование специальных шампуней

Чтобы волосы точно не пожелтели с течением времени, для ухода за ними можно также приобрести специальный поддерживающий блонд шампунь. Почти все такие шампуни, предназначенные для борьбы с желтизной, содержат небольшое количество фиолетового или синего пигмента.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Кроме того, в состав этих средств обычно входят антиоксиданты. Этот ингредиент предотвращает окисление и делает волосы гладкими и блестящими.

Тонирование

Убрать желтизну с волос после осветления можно и с помощью специальных тоников. Такие средства часто продаются в таких же, как и обычная краска для волос, упаковках. Но при этом при использовании они почти не осветляют волосы. Предназначены эти средства только для придания блонду какого-то модного красивого оттенка. Это может быть пепельный, карамельный, медовый, розовый и т. д.

Чтобы удалить желтизну, выбирать, конечно, лучше тонирующие составы холодных оттенков. Синий или фиолетовый быстро нейтрализует желтый цвет. Но придать желтым волосам естественный красивый оттенок во многих случаях можно и с использованием теплых тоников.

Народные средства: луковая шелуха для красоты

В некоторых случаях от желтизны на волосах можно избавиться и с помощью домашних народных средств. К примеру, придать волосам более естественный оттенок и насытить их витаминами поможет луковая шелуха.

Шелуху нужно положить в кастрюлю с кипящей водой и немного покипятить. Далее отвар следует настоять несколько часов. Готовый настой нужно нанести кистью на волосы, завернуть голову полотенцем и так лечь спать. Утром желтый цвет волос приобретет более натуральный красноватый оттенок.

Осветляющий кефирно-лимонный состав

Для приготовления такой осветляющей маски нужно смешать в миске 150 мл кефира и 50 мл лимонного сока. После нанесения состава на волосы голова оборачивается полотенцем. Держать маску на волосах нужно 40-50 мин.

Как убрать народными средствами эффект грязных волос

Иногда после осветления или мелирования волосы приобретают не только желтоватый, но и грязный оттенок.

В этом случае исправить положение дел поможет виноградный сок. Сок нужно добавить в любимый шампунь и помыть голову. Смешивать сок и шампунь рекомендуется в пропорции 1 к 1. Чтобы убрать грязный оттенок, голову, возможно, придется помыть несколько раз.