Скандалы: Соратники Навального* строят в США «антикоррупционный» холдинг

Сеть юридических лиц нужна для сбора денег

Подчинённые оппозиционера Алексея Навального* (внесён в список террористов и экстремистов) за рубежом ведут себя так же подозрительно, как и герои его «антикоррупционных» расследований. В этом месяце в США они зарегистрировали ещё одну – как минимум пятую – структуру для финансирования своей работы. 20 ноября в корпоративном реестре штата Вирджиния опубликован устав новой некоммерческой организации Anti-Corruption Foundation USA. Среди задач фонда значится борьба с коррупцией в «тоталитарных государствах», но вряд ли в Штатах.

Для борьбы с Путиным понадобился антикоррупционный холдинг

В России структурам Алексея Навального* для организации финансирования нужна была сеть юридических лиц. В «свободной Америке» сложилась похожая картина и такая сеть продолжает расширяться. Теперь список американских «клонов» российского Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и иностранным агентом) выглядит следующим образом.

Anti-Corruption Foundation Inc. (ACF Inc.; Нью-Йорк, зарегистрирован 14 апреля 2020 года). Фактически располагается в центре Бостона, штат Массачусетс, по адресу: 75 State Street, Ste 100, но это адрес «массовой регистрации», его американские юристы продают как виртуальный . В базе некоммерческих организаций Нью-Йорка в качестве местонахождения фонда приведён адрес особняка под Бостоном, стоимостью около 5 млн долларов (дом сбежавшего из РФ банкира Александра Железняка).

Филиал ACF Inc. в штате Массачусетс (зарегистрирован 27 июля 2020 года).

Раскрыты должности следующих лиц: Леонид Волков*** (признан в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов) – президент, генеральный директор (CEO); Владимир Ашурков – старший вице-президент; Анна Ведута – вице-президент; Иван Жданов*** (признан в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов) – директор; Юлия Навальная (супруга Алексея Навального*) – директор; Мария Певчих – директор; Александр Железняк – вице-президент, финансовый директор. Почти у каждого из них указан упомянутый виртуальный адрес в Бостоне.

Филиал ACF Inc. в Северной Дакоте (зарегистрирован 12 октября 2021 года). Офис расположен в бизнес-центре в Нью-Йорке (85 Broad Street Room 16-038).

Филиал ACF Inc. в Колорадо (зарегистрирован 21 октября 2021 года). Офис расположен в бизнес-центре в Нью-Йорке (85 Broad Street Room 16-038).

Anti-Corruption Foundation USA (Вирджиния; зарегистрирован 10 ноября 2022 года). Состав совета директоров: Леонид Волков***, Владимир Ашурков, Юлия Навальная, Иван Жданов***, Мария Певчих. Также арендован виртуальный или реальный офис в Александрии (Вирджиния) по адресу: 66 Canal Center Plaza (офис № 505).

Налоговые нюансы американского фандрайзинга

Открытие региональных филиалов и подразделений вовсе не является обязательным для некоммерческих организаций в США. И, как видно, это не обычные «региональные подразделения», не «штабы Навального»**** (признаны в РФ террористической и экстремистской организацией), поскольку среди директоров фигурируют одни и те же лица. Такая сеть могла понадобиться для «оптимизации» или запутывания схемы сбора средств, хотя в уставе только что зарегистрированного Anti-Corruption Foundation USA отмечено, что никакие средства фонда не будут составлять выгоду директоров и сотрудников организации («за исключением выплаты разумных компенсаций за услуги, оказанные фонду»).

О том, что у американской сети ФБК** появились бюрократические проблемы с денежными потоками, косвенно свидетельствует свежая запись на портале американской налоговой службы в разделе раскрытия некоммерческих организаций. В октябре 2022 года там было опубликовано письмо о смене формы фонда ACF Inc. с «частного» на «публичный».

Из текста письма следует, что созданная в 2020 году нью-йоркская корпорация-фонд Anti-Corruption Foundation Inc. была внесена в реестр как некоммерческая и освобождена от уплаты федерального подоходного налога, но имеет статус «частный фонд» (private foundation; не предполагает наличия множества источников финансирования). Железняк от лица фонда написал, что «частная» форма была выбрана «по ошибке» и фонд хочет изменить свой статус на «общественное благотворительное учреждение» (public charity). Такой статус нужен, чтобы у сотрудников налоговой службы возникало меньше вопросов об источниках поступающих средств. То есть американские структуры соратников Навального*, видимо, попали под налоговую проверку.

Ещё одна причина, по которой решено сменить форму, – необходимо, чтобы крупные доноры имели право на более существенный налоговый вычет. Согласно американскому законодательству, жертвователи public charities могут претендовать на налоговый вычет в размере 50 процентов от налогооблагаемого дохода, а у жертвователей private foundations размер такого вычета почти вдвое меньше – 30 процентов.

Налоговая служба удовлетворила заявку Железняка, и теперь Anti-Corruption Foundation Inc. – это общественный фонд и по закону не менее трети его поступлений должны зачисляться из «общественных взносов» (это также включает в себя господдержку). Иными словами, теперь ФБК** проще получать государственное финансирование со стороны американских властей, но отчитываться за него придётся также перед сотрудниками налоговой службы, заполняя соответствующие таблицы.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

** Признан в РФ экстремистской организацией и иностранным агентом.

*** Признан в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов.

**** Признан в РФ террористической и экстремистской организацией.

Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”