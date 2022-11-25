 

Пригожин рассказал, сколько бойцов из Финляндии служат в ЧВК “Вагнер”

25.11.2022, 17:35, Разное
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“Мы не вмешивались в выборы США в прямом смысле, мы корректировали мнение избирателей и вводили поправки в предпочтения населения, как это делают снайперы. Отмечу, что информационное поле Америки настроено не на помощь волеизъявлению простого населения, а на содействие кланам, большинство из которых многие годы вмешивалось в выборы России. Поэтому наше “вмешательство” — это алаверды”, — отметил Пригожин.

По его словам, в контексте европейской политики он выступает на стороне Макрона, а в Германии был против Меркель. В финские же выборы предприниматель вмешиваться не намерен.

“Финляндия, на мой взгляд, крайне аккуратно ведет свою внешнюю политику в отношении России. И за это вам отдельное спасибо”, — подчеркнул предприниматель.

Пригожин добавил, что если мировые власти подпишут меморандум “О невмешательстве в выборы друг друга”, то он отнесется к этому с уважением. При решении же выдавать связанных с вмешательством в выборы людей бизнесмен предложил передать его, Пригожина Евгения Викторовича, в руки США. Однако в таком случае американская сторона должна будет передать России Барака Обаму.

О бойцах ЧВК “Вагнер”, не являющихся россиянами, Пригожин сильно распространяться не стал.

“Я уже комментировал, что бойцов иностранного происхождения достаточное количество, в том числе в ответе на запрос чешского Telegram-канала neČT24 я упоминал про легендарный “Чешский батальон имени Швейка”. Граждан же Финляндии в составе ЧВК “Вагнер” не очень много, порядка 20 человек. Но по понятным причинам я не могу давать точную информацию о них. Как правило, это высококлассные специалисты, очень идейные и мотивированные. У меня о финнах на поле боя сложилось очень хорошее мнение”, — сказал бизнесмен.

Такие бойцы находятся в составе британского батальона в составе ЧВК “Вагнер”. Его командиром является американец, бывший генерал и пехотинец, подытожил предприниматель.


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